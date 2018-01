Envían más equipo para red eléctrica de Puerto Rico

SAN JUAN (AP) - Las labores para restaurar totalmente la electricidad en Puerto Rico tras los embates del huracán María se reforzarán en las próximas semanas con más cuadrillas y materiales, dijeron el lunes las autoridades federales.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dijo que consiguió una barcaza para el transporte de equipo y que los materiales que había encargado hace varios meses por fin van camino a la isla.

"Estamos haciendo lo que podemos para incrementar la capacidad de hacer esto lo más pronto posible para beneficio de la gente de Puerto Rico", declaró el coronel John Lloyd, quien ayuda a supervisar las labores para restaurar el suministro de energía.

Lloyd dijo a The Associated Press que algunos materiales necesarios fueron encontrados el fin de semana en un almacén de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que no estaba inspeccionado.

Según el cuerpo de Ingenieros, la falta de algunos materiales difíciles de encontrar ha demorado la transmisión de electricidad en algunos sectores, y eso ha incluido transformadores, empalmes y cientos de piezas pequeñas pero cruciales que no hay en existencia o disponibles comercialmente en otras partes.

La infraestructura eléctrica tiene una antigüedad de unos 44 años en Puerto Rico en comparación con el promedio de 18 años en territorio continental de Estados Unidos, así que muchos materiales y equipo que el huracán dañó o destruyó ya no están a la venta y hay que fabricarlos.

Se desconoce por qué las autoridades de la compañía eléctrica estatal no facilitaron antes el equipo. El Cuerpo de Ingenieros señaló que la división de transmisión de la compañía controla el almacén y señaló que esa unidad carecía de transparencia en sus inventarios y de rendición de cuentas. El portavoz de la AEE, Carlos Monroig, no respondió a un mensaje para que hiciera declaraciones.