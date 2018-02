Mattis: Cierre de gobierno afectaría al ejército "por todas las razones"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis aplaudió el acuerdo presupuestario alcanzado en el Senado este miércoles, y alertó que un cierre del gobierno afectaría al sector militar.

"Nuestro ejército ha estado operando bajo debilitadoras resoluciones contínuas por más de 1.000 días durante la última década", afirmó Mattis en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca.

El Secretario de Defensa advirtió que "no implementar o financiar la estrategia de defensa nacional 2018, nos dejaría con una fuerza que podría dominar la última guerra, pero sería irrelevante para la seguridad del futuro".

Al mismo tiempo, Mattis un llamado a los legisladores para apoyar el acuerdo aprobado en el Senado. "Necesitamos que el Congreso levante los límites de gastos (militares) y apoye un acuerdo presupuestario de dos años por nuestro ejército. Estados Unidos puede permitirse la supervivencia", señaló.

Según el Secretario de Defensa estadounidense, la acción tomada este miércoles por los senadores "asegurará que nuestro ejército pueda defender nuestra forma de vida, preservar la promesa de la prosperidad y transmitir a la próxima generación las libertades que nosotros disfrutamos".

El general Mattis afirmó que un cierre del gobierno sería muy perjudicial para el ejército por "todas las razones", no solo por el debilitamiento causado por las resoluciones contínuas, sino que no pueden dejar trabajar al personal no uniformado con excepción de áreas críticas. "Sencillamente paraliza todo lo que hacemos", dijo.

Puso como ejemplo las operaciones en el mar, donde los entrenamientos serían demorados por el impacto del cierre gubernamental y esa brecha en la capacitación de personal, los persigue, afectándolos incluso cuando son promovidos.

El secretario Mattis, también defendió la solicitud del Pentágono de desarrollar una nueva bomba nuclear más pequeña, diciendo que un arma de ese tipo podría disuadir a Corea del Norte de atacar a EE.UU. con un arma nuclear.

La nueva Revisión de la postura nuclear del Pentágono sugiere el desarrollo de una bomba nuclear de bajo rendimiento, y el miércoles se le preguntó a Mattis si con las bombas más pequeñas aumentaría la probabilidad de que las fuerzas armadas usaran armas nucleares.

El Secretario de Defensa respondió que el objetivo de la nueva arma sería la disuasión. "Creemos que algunas naciones podrían calcular mal, una en particular", dijo Mattis, al parecer refiriéndose a Corea del Norte. "Esa nación podría asumir que si usaran, en una lucha convencional, una bomba de pequeño rendimiento, no responderíamos con una bomba de gran potencia".