Trump expresa confianza en director de FBI mientras critica agencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó el martes reportes de que el director del FBI Christopher Wray amenazó con renunciar bajo la presión de la Casa Blanca y el fiscal general Jeff Sessions para que despida a su principal asistente.

"No, no lo hizo en absoluto. Ni siquiera un poquito. No", dijo el presidente cuando se le preguntó al respecto durante un evento en la Oficina Oval en la Casa Blanca. "Y hará un buen trabajo".

El sitio web de noticias Axios dijo que respaldaba su informe de que Sessions, a instancias de Trump, estaba presionando a Wray para despedir a su principal adjunto, Andrew McCabe, y otros miembros del círculo íntimo del ex director del FBI James Comey, en medio de acusaciones de que altos funcionarios de la agencia han mostrado prejuicio político en su trabajo profesional.

Trump despidió a Comey el año pasado cuando dirigía la investigación de la agencia sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 para ayudar a Trump a ganar.

Antes de que Trump comentara, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo a VOA: "El presidente tiene plena confianza en el Director Wray. Lo puso allí por una razón, y él cree que es conveniente dejarlo dirigir esa agencia. Y cree que está haciendo un gran trabajo, y está contento de que esté allí ".

Axios, notando que el despido habría creado una tormenta en la prensa, informó que la Casa Blanca cedió después de que Wray protestó contra la presión para destituir a McCabe.

Trump en varias ocasiones ha emitido comentarios en Twitter que expresan disgusto con McCabe, señalando que la esposa del funcionario del FBI recibió $ 700,000 en contribuciones de campaña de quienes describió como "marionetas de Clinton" cuando se postuló para un cargo legislativo estatal en Virginia como demócrata, y expresando aprobación de que McCabe es elegible para retirarse con todos los beneficios en marzo.

Sanders se negó a hacer más comentarios sobre McCabe el martes, excepto para señalar que se espera que abandone el FBI pronto.

"Ya se está jubilando, y no tengo más comentarios sobre eso, aparte de decir que el presidente quiere que el Director Wray tome las decisiones que él considere oportunas y que considere necesarias para administrar su agencia", dijo.

Trump mantuvo su presión en Twitter sobre la principal agencia policial del país, y señaló que oficiales del FBI han admitido que no pueden encontrar miles de mensajes de texto entre dos altos funcionarios acusados de mostrar prejuicio contra Trump en su trabajo sobre las investigaciones que involucran al presidente.

"En una de las historias más importantes en mucho tiempo, el FBI ahora dice que le faltan cinco meses de textos de los amantes Strzok-Page, quizás 50,000, y todo en horario de máxima audiencia. ¡Wow!"

El último tuit de Trump llega días después de que el senador Ron Johnson de Wisconsin, presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, enviara una carta a Wray pidiéndole que explique por qué no conservó los mensajes de texto entre Peter Strzok, el principal funcionario antiterrorista del FBI, y la abogada de la agencia Lisa Page.

Strzok, quien también era el investigador principal del equipo del FBI que investigó el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton antes de las elecciones de 2016, fue retirado de la investigación de Trump-Rusia meses atrás luego de que se descubriera que él y Page, vinculados románticamente, habían menospreciado a Trump en mensajes de texto durante la campaña presidencial. Los textos faltantes cubren un período de cinco meses desde poco después de las elecciones hasta mayo de 2017.

Page abandonó el equipo de investigación del fiscal especial Robert Mueller antes de que se descubrieran los mensajes de texto.

En una entrevista con The Wall Street Journal el mes pasado, Trump calificó el comportamiento de Strzok como "traidor".

Mientras los republicanos en el Congreso intensificaban sus esfuerzos para aprender más sobre las acusaciones de parcialidad política en el FBI, las sesiones del Fiscal General el lunes prometieron llegar al fondo del asunto del texto faltante.

"No dejaremos piedra sin remover para confirmar con certeza por qué estos mensajes de texto no están ahora disponibles para ser producidos y utilizaremos todas las tecnologías disponibles para determinar si los mensajes que faltan son recuperables de otra fuente", dijo Sessions. "Si tenemos éxito, pondremos al día a los comités del Congreso de inmediato".

La semana pasada, Sanders expresó su confianza en que Wray actuará para eliminar lo que ella llamó liderazgo "problemático" en el FBI que, según ella, ha sesgado la investigación criminal de Mueller sobre la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.

"Estamos contentos de que el Director Wray esté allí", dijo Sanders. "Creemos que va a solucionar algunos de los problemas que dejó su predecesor. Y esperamos con interés que (la investigación de Rusia) concluya pronto y muestre lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, que no hay nada que ver aquí y ciertamente ninguna colusión.