Trump insiste en espionaje contra su campaña, Page se defiende

El presidente Donald Trump se quejó de que “parece cada vez más obvio” que “espiaron ilegalmente” contra su campaña presidencial del 2016 para beneficiar a sus rivales políticos.

"Parece cada vez más que la Campaña Trump para presidente fue ilegalmente espiada (vigilancia) para el beneficio político de Crooked Hillary Clinton y el DNC. Pregúntenle cómo salió todo, ella lo hizo mejor con Crazy Bernie. Los republicanos deben ponerse difíciles ahora. Una estafa ilegal!, escribió el mandatario en Twitter, desde su club de golf en Nueva Jersey.

Fue la reacción de Trump a la divulgación de documentos el sábado que fundamentaron la autorización de grabar las conversaciones de un ex asesor de campaña, Carter Page.

Las solicitudes para las escuchas telefónicas a Page fueron aprobadas en cuatro ocasiones por los mismos jueces de la Corte FISA, todos nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo John Roberts.

Trump y sus aliados republicanos en el Congreso han sostenido, sin embargo, que la solicitud del FBI para la vigilancia se basó en un dossier sobre los vínculos de Trump con Rusia compilado por Christopher Steele, un ex agente de inteligencia británico, a solicitud de un candidato republicano en las primarias del partido y posteriormente pagado por la campaña de la cemócrata Hillary Clinton, en 2016.

Los documentos publicados a última hora del sábado a pedido de varias organizaciones noticiosas sugirieron que el FBI no dependía en gran medida de la información del expediente de Steele.

El FBI le dijo a la corte de FISA que Page "ha establecido relaciones con funcionarios del gobierno ruso, incluidos los oficiales de inteligencia rusos"; que el FBI cree que "los esfuerzos del gobierno ruso se están coordinando con Page y tal vez con otras personas asociadas con la campaña de Trump y que Page ha colaborado y conspirado con el gobierno ruso".

En otro tuit el domingo, Trump felicitó al grupo conservador Judicial Watch y a su presidente Tom Fitton por obtener los documentos. "Como siempre están ridículamente y fuertemente redactados pero confirman con poca duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI mintieron a las cortes. Cacería de Brujas Amañada. una Estafa!", indicó.

El presidente tuvo otros dos mensajes sobre la autorización de vigilancia a Page que él llama "la estafa FISA".

"Andrew McCarthy - 'Yo dije que esto nunca podía pasar. Es tan malo que deberían estar investigando a los jueces que la autorizaron, no solo a la gente a la que se lo dieron. Es tan malo que le grita a uno'. Todo este engaño de FISA que llevó a la amañanada Cacería de Brujas de Mueller!", dijo en uno de ellos.

McCarthy, un exfiscal del distrito sur de Nueva York que encabezó el exitoso juicio contra el jeque Omar Abdel Rahman y otros por el ataque terrorista con bomba al Centro Mundial de Comercio y otros atentados contra lugares importantes de Nueva York, dijo en la WMD radio, que era interesante que si Trump sabía de antemano que ocurriría, por qué permitió que se publicaran justo antes de su reunión con Vladimir Putin en Helsinki.

McCarthy especuló que el presidente y sus asesores realmente pensaron que tener esto reforzaría su posición al reunirse con Putin.

El exfiscal da la razón a Trump de que hasta ahora ningún funcionario de su campaña ha sido acusado de ningún delito relacionado con una conspiración con Rusia, y cree que por tanto no es necesario un fiscal especial para una investigación que pudo haber hecho solo el Departamento de Justicia.

Pero al mismo tiempo, cree que es "altamente justificado" investigar la actividad rusa durante las elecciones de 2016. "No creo que nadie que sea sensible haya alguna vez cuestionado la legitimidad de la investigación sobre la interferencia rusa a las elecciones de 2016. Eso debe ser algo en lo que todo el mundo debe estar de acuerdo que necesita hacerse y hacerse a fondo", dice McCarthy, citado por Greg Corombos, en el portal de WMD.

El presidente Trump escribió otro mensaje en Twitter, dirigido a Pete Hegsett de Fox News, su medio de comunicación favorito, donde dice que "La "Fuente #1" era el Dossier (falso). Si, el Dossier Sucio, pagado por los Demócratas como una pieza de ataque contra Trump, y buscando información que pudiera desacreditar al Candidato #1 Trump. Carter Page fue solo el pie para vigilar la campaña Trump...' ILEGAL!".

En declaraciones a CNN el domingo, Page calificó de "ridículas" las acusaciones en su contra detalladas en la solicitud para vigilarlo.

"Usted habla de engañar a las cortes, eso es tan engañoso", dijo Page a Jake Tapper en el programa "State of the Union". "Literalmente es una broma", agregó. Enfatizó que nunca fue asesor informal del Kremlim, como él mismo escribió en un documento anterior, y aseguró que "solo estuvo presente en algunas reuniones".

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, defendió la solicitud de las autoridades en la anterior administración para vigilar a Page.

"No creo que hicieron nada inapropiado", dijo. "Creo que fueron a la corte, lograron que los jueces la autorizaran, presentaron toda la información, y había muchas razones no relacionadas con el dossier (de Trump) por las que ellos querían seguir a Carter Page, y Carter Page, no era un miembro clave de la campaña Trump", señaló el senador Rubio en "State of the Union".