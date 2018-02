Reportes: Tercera funcionaria del Departamento de Justicia dejará el cargo

La tercera oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rachel Brand, planea renunciar y tomar un alto cargo en la compañía Walmart, dijeron fuentes cercanas a su decisión el viernes, en un momento en que el presidente Donald Trump critica a altos funcionarios de agencias encargadas de cumplir la ley.



Brand es la siguiente en la línea de sucesión del vicefiscal general Rod Rosenstein por la supervisión de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible colusión entre la campaña presidencial de Trump en 2016 y Rusia, y si el presidente republicano ilegalmente ha intentado obstaculizar la investigación.



Rosenstein supervisa la investigación de Mueller porque el fiscal general Jeff Sessions se apartó del asunto el año pasado.



Después de solo nueve meses en el cargo, Brand se sentía cada vez más incómoda por los crecientes ataques de Trump contra el Departamento de Justicia y el FBI, que ella y otros profesionales de la ley temían estaban comenzando a socavar el estado de derecho, según fuentes con conocimiento de su manera de pensar.



Los ataques se intensificaron en las últimas semanas cuando los republicanos en el Congreso criticaron el manejo por parte del Departamento de Justicia, el FBI y la Corte de Vigilancia de la Inteligencia Federal, de las órdenes para vigilar a Carter Page, un asesor de campaña de Trump que tenía vínculos con Rusia. Trump llamó el asunto "una verguenza".



Otra fuente, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Brand trabajará como ejecutiva en Walmart, el minorista más grande del mundo.



Un vocero del Departamento de Justicia declinó hacer comentarios.



Su renuncia fue reportada por primera vez por el New York Times.

La noticia de la salida de Brand se produce una semana después de que Trump aprobara la publicación de un memorando previamente clasificado escrito por legisladores republicanos que presenta la investigación de Rusia, inicialmente manejada por el FBI y ahora dirigida por Mueller, como un producto de la parcialización contra Trump en el FBI y el Departamento de Justicia.



Trump también ha criticado a Sessions por apartarse de la investigación.



El 2 de febrero, unas horas antes de que Trump aprobara la publicación del memorando republicano, Sessions elogió a Rosenstein, el funcionario número 2 del su agencia, y a Brand, diciendo que "representan el tipo de calidad y liderazgo que queremos en el Departamento". "



Trump despidió al entonces director del FBI, James Comey, que dirigía la investigación de la agencia en Rusia, en mayo de 2017, diciendo que tomó la acción debido a "esta cuestión de Rusia".



El subdirector del FBI, Andrew McCabe, renunció en enero luego de que Trump lo criticara repetidamente en Twitter.



La esposa de McCabe anteriormente se presentó como demócrata por un escaño en el Senado estatal de Virginia y recibió donaciones del entonces gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, un aliado cercano de Hillary Clinton y el ex presidente Bill Clinton.



El FBI ha dicho que McCabe no estaba involucrado en ese momento en la investigación federal sobre el uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de Clinton cuando era secretaria de Estado. No se presentaron cargos contra Clinton.



Graduada en 1998 de la Facultad de Derecho de Harvard, Brand trabajó en la oficina del Asesor de la Casa Blanca bajo el ex presidente republicano George W. Bush, y ayudó a redactar su orden ejecutiva para crear el Departamento de Seguridad Nacional.