Trump llama a la unidad para reformar la inmigración

El presidente Donald Trump pidió unidad, promocionó lo que considera logros en materia de política exterior y economía, y promovió una política dura sobre inmigración durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión el martes.

“Esta noche, yo llamo a todos a hacer a un lado nuestras diferencias, a buscar intereses comunes, y a convocar la unidad que necesitamos para cumplirle a la gente que nos eligió para servirles”, dijo Trump.

Durante un discurso de 80 minutos, Trump pidió a los legisladores que aprobaran su propuesta para reformar el sistema de inmigración y modernizar la infraestructura del país.

Lea el texto completo del discurso de Trump.

En política exterior, Trump prometió una postura más dura, diciendo que trabajaría para abordar los "defectos fundamentales" del acuerdo nuclear de Irán y mostraría "una resolución estadounidense total" al tratar con Corea del Norte.

"La experiencia pasada nos ha enseñado que la complacencia y las concesiones solo invitan a la agresión y la provocación. No repetiré los errores de las administraciones pasadas que nos llevaron a esta peligrosa posición", dijo Trump.

"Estaba tratando de pintar una imagen de un primer año exitoso", dijo Steven Pifer, un miembro de la Brookings Institution. “Pidiendo que se le reconociera por el buen desempeño económico. Parte de ese reconocimiento, por supuesto, va para el presidente Obama, su predecesor. Y luego, expuso su agenda, aunque a grandes rasgos".

El discurso careció de los ataques personales que caracterizan a Trump y que dirige con frecuencia a sus críticos. Pero muchos demócratas en la cámara parecían no estar impresionados, burlándose en varios pasajes del discurso.

Afuera del Capitolio, pese a las temperaturas bajo cero, al menos 100 manifestantes gritaron obscenidades y agitaron un agresivo cartel que decía "MENTIROSO" cuando pasaba la caravana presidencial.

Después de un año en el cargo, la calificación de aprobación de Trump es del 39 por ciento, según el respetado promedio de votación FiveThirtyEight, la más baja que cualquier otro presidente moderno en esta etapa de su primer mandato.

Según Pifer, el discurso pudo haber funcionado bien con su base, pero no con el público en general. "No había realmente ideas desarrolladas sobre cómo avanzar, era una especie de lista de ideas sin sustancia específica. Entonces, las personas que escuchan ese discurso no van a tener una buena idea de cuáles son sus prioridades, qué va a impulsar y cómo va a lograr algunos de los objetivos que se propuso ".

Inmigración

En el tema de la inmigración instó al Congreso a "dejar de lado la política" para reformar la ley y cerrar las "mortales lagunas" y las "fronteras abiertas" que permiten el ingreso de drogas y pandillas "a nuestras comunidades más vulnerables".

Destacó el caso de dos familias que perdieron sus hijas a manos de miembros de pandilleros de la MS-13, cuyos padres también estuvieron presentes en el discurso del martes.

Los abucheos demócratas fueron particularmente fuertes cuando Trump presentó su plan de inmigración, que calificó de “compromiso en el centro” y que implica eliminar la migración familiar y la lotería de visas a favor de lo que la Casa Blanca llama un programa basado en el mérito.

"Es hora de reformar estas reglas de inmigración obsoletas, y finalmente llevar nuestro sistema de inmigración al siglo XXI", dijo Trump. "Estos cuatro pilares representan un compromiso intermedio, y uno que creará un sistema de inmigración seguro, moderno y legal".

Trump dijo que estaba “extendiendo una mano abierta” para un acuerdo sobre inmigración y que brindaría a los “dreamers” una vía hacia la ciudadanía luego de 10 a 12 años, a cambio de fondos para financiar un muro fronterizo con México y restricciones a la inmigración legal.

El Congreso está dividido sobre la legislación que aborda la difícil situación de los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. La administración de Trump planea finalizar el programa Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA, en marzo.

Algunos legisladores demócratas invitaron a dreamers para que presenciaran el discurso. Eso llevó a algunos republicanos a pedirle a la policía del Capitolio que llevara a cabo verificaciones de identidad y arrestara a cualquier inmigrante ilegal presente. No hay indicación de que la Policía del Capitolio haya cumplido con la solicitud.

Progreso económico

El discurso de Trump promociona los logros económicos obtenidos durante su primer año en el cargo.

"Desde las elecciones, hemos creado 2.4 millones de nuevos empleos, incluyendo 200,000 nuevos empleos solo en la manufactura", dijo Trump. "Después de años de estancamiento salarial, finalmente estamos viendo un aumento en los salarios".

Al diseñar su agenda para 2018, Trump pidió al Congreso que trabaje con él para aprobar una legislación para reparar las carreteras, los puentes y los aeropuertos de los EE. UU.

Durante la campaña presidencial, Trump solicitó un programa de infraestructura de "un billón de dólares", un lenguaje que atraía a muchos demócratas que favorecen el gasto gubernamental en tales proyectos.

Pero Trump dejó en claro que su plan de infraestructura se basaría, al menos en parte, en asociaciones público-privadas, no solo en gastos del gobierno.

"Todo dólar federal debería ser correspondido con los gobiernos estatales y locales y, cuando corresponda, recurrir a la inversión del sector privado", dijo Trump.

Seguridad y política exterior

En el tema de la seguridad nacional, el presidente pidió "todo el poder necesario" para detener a los terroristas "donde quiera que los persigamos", y anunció que ha firmado una orden para reexaminar la política de detenciones militares y para mantener abierta la prisión naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba.

Reprochó las políticas pasadas de liberación de cientos de peligrosos terroristas que luego vuelven a los campos de batalla. "Los terroristas no son solo criminales, son combatientes enemigos ilegales", señaló, que cuando son capturados en el extranjero "deben ser tratados como terroristas".

Afirmó que "el poder sin paralelo" es la más segura defensa contra las amenazas de regímenes enemigos, grupos terroristas y rivales como China y Rusia, por lo que pidió al Congreso eliminar los límites presupuestarios a los gastos de defensa.

Trump señaló que el presupuesto militar debe incluir un arsenal nuclear fuerte y poderoso que disuada la agresión. Dijo que su gobierno ha emprendido "una campaña de máxima presión" para evitar que "la negligente búsqueda de armas nucleares" de Corea del Norte amenace el país.

Si bien la mayor parte de los comentarios de Trump se centraron en las preocupaciones nacionales, una gran parte de su discurso se centró en Corea del Norte.

El programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte "podría muy pronto amenazar nuestra patria", advirtió Trump. "Estamos librando una campaña de máxima presión para evitar que eso suceda".

Entre los presentes en el discurso estaban los padres y hermanos de Otto Warmbier, el estudiante universitario estadounidense que murió el año pasado tras ser declarado culpable de crímenes contra el estado en Pyongyang.

"Esta noche, nos comprometemos a honrar la memoria de Otto con total determinación estadounidense", le dijo Trump a la familia.

En total, Trump dedicó más de 30 frases del discurso a Corea del Norte, mucho más espacio del que le dio a cualquier otro tema de política exterior. En comparación, Irán, otra prioridad de política exterior, recibió solo tres párrafos.

"Estados Unidos respalda al pueblo de Irán en su valiente lucha por la libertad", dijo Trump sobre las recientes protestas antigubernamentales en Irán.

Trump también señaló que le está pidiendo al Congreso que aborde los "defectos fundamentales en el terrible acuerdo nuclear de Irán".

A principios de este mes, Trump preservó el acuerdo nuclear con Irán, pero dijo que era la última vez que lo hacía a menos que se hiciera más difícil. Irán ha dicho que no renegociará el acuerdo.

También fue mencionado el norcoreano Ji Seong-ho, quien perdió ambas piernas en un accidente de tren en su país antes de huir a Corea del Sur donde ayuda a otros disidentes. Dijo de él "Su gran sacrificio es una inspiración para todos".

Respuesta demócrata

La respuesta oficial demócrata al discurso de Trump fue pronunciada por Joe Kennedy, un congresista de Massachusetts visto como una estrella en ascenso dentro del partido.

Kennedy apuntó a las propuestas de Trump dirigidas a musulmanes, personas transgénero y otros, diciendo que muchos estadounidenses pasaron el año pasado "ansiosos, enojados y con miedo".

"Todos sentimos las líneas de falla de un país fracturado. Escuchamos las voces de los estadounidenses que se sienten olvidados y abandonados", dijo Kennedy.



En un guiño a los "Dreamers'', los 700,000 jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños y ahora aquí ilegalmente, Kennedy habló en español cuando dijo que los Dreamers son parte de la historia de Estados Unidos y prometió que los demócratas no se apartarían de ellos.



Señaló que Trump y su administración estaban rompiendo una promesa fundamental de Estados Unidos —que todos serían tratados por igual bajo la ley. Acusó a la administración de evaluar "cruelmente" el valor de los estadounidenses y decidir "quién pasa y quién puede negociarse".

Respuesta en español

Otra respuesta demócrata la dio en español, la delegada demócrata de Virginia, Elizabeth Guzmán.

Nacida en Perú, miembro de la Cámara de Delegados de Virginia, Guzmán emitió una crítica mordaz de las políticas de inmigración del presidente Trump tras su discurso del Estado de la Unión el martes, diciendo que el presidente "ha degradado a las comunidades de color" y atacó "a los más vulnerables".



"El presidente ha atacado a nuestras familias. Ha eliminado [el Programa de Acción Diferida para el Llegado en la Infancia] DACA y ha amenazado con deportar a jóvenes Dreamers patrióticos y valientes que llaman a Estados Unidos su hogar, porque es el único que conocen", dijo durante la respuesta oficial de los demócratas en español al discurso de Trump la delegada demócrata que es la primera latina elegida como legisladora de Virginia.

"Ha menospreciado a las comunidades de color, lanzando una agenda de deportación masiva e insultando la herencia de cualquiera que no se parezca a él. Él ha impuesto una prohibición odiosa e inmoral contra nuestros hermanos y hermanas musulmanes", agregó Guzmán, quien fue invitada la semana pasada a pronunciar la respuesta demócrata en español por la líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata por California.



Guzmán dijo que las políticas de inmigración de Trump dañan a las poblaciones vulnerables.



"El presidente ha atacado a los más vulnerables, poniendo fin a las protecciones para las familias que huyen de la persecución, las guerras y los desastres naturales", dijo Guzmán.



"Estas personas han actuado de acuerdo con la ley, han pagado impuestos", dijo.



Guzmán también criticó la gestión de Trump después de dos huracanes que devastaron Puerto Rico el año pasado.



"El presidente también ha fallado en su deber de proteger a nuestras familias en Puerto Rico que fueron afectadas por el huracán María. Esto es injusto. Esto es inaceptable", dijo.



Guzmán se encuentra entre los 10 demócratas que ganaron escaños ocupados por republicanos en la Cámara de Delegados de Virginia en noviembre.



Se mudó a EE.UU. como madre soltera y siguió una educación formal, y finalmente obtuvo cuatro títulos universitarios, incluidos dos en el nivel de maestría.



Su no fue una traducción directa de la respuesta oficial en inglés al discurso de Trump pronunciado por el representante Joe Kennedy III (D-Mass.).



Ella terminó el discurso llamando a las minorías a postularse para un cargo.



"Los demócratas estamos listos para reclamar a nuestra nación, pero no podemos hacerlo solos", dijo Guzmán.



"Necesitamos candidatos y líderes con historias similares a la mía: candidatos que luchan por los hombres y mujeres que trabajan día y noche, para aquellos que aún necesitan dos o tres trabajos para ganar lo suficiente para ganarse la vida", agregó.