Trump no desclasificará memo Demócrata sobre investigación de Rusia

Citando preocupaciones de seguridad nacional, la Casa Blanca notificó formalmente al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el presidente Donald Trump es "incapaz'' de desclasificar un memorando redactado por demócratas que contrarresta las alegaciones republicanas sobre abuso de poderes de vigilancia gubernamental en el país en la investigación del FBI sobre Rusia.



El abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, dijo en una carta al Comité que el memorando contiene "numerosas partes correctamente clasificadas y especialmente delicadas'' y pidió a los demócratas que revisen el memorando con la ayuda del Departamento de Justicia. Dijo que Trump aún está "inclinado" a publicar la nota en aras de la transparencia si se realizan revisiones.



El rechazo del presidente a la nota demócrata contrasta con su entusiasta aprobación de la publicación del documento republicano, que prometió antes de leer, hacerlo público. El presidente desclasificó el documento la semana pasada, permitiendo su publicación completa.



El presidente dijo que la nota del Partido Republicano lo "vindica" en la investigación en curso en Rusia dirigida por el asesor especial Robert Mueller. Pero los demócratas y republicanos del Congreso, incluidos el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan y la representante Trey Gowdy de Carolina del Sur, que ayudaron a redactar el memorando del Partido Republicano, dijeron que no debería usarse para socavar al fiscal especial.



El viernes, el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, dijo que Trump discutió el documento demócrata con los asesores legales de la Casa Blanca, el director del FBI Christopher Wray y otro alto funcionario del Departamento de Justicia.



El presidente tenía hasta el sábado para decidir si permitir que el material clasificado se haga público después de que el Ccomité de Inteligencia de la Cámara votara el lunes a favor de publicarlo.



Al negarse a desclasificar el documento, la Casa Blanca también envió a los legisladores una carta firmada por el vicefiscal general Rod Rosenstein y Wray, así como una copia marcada de la nota, presentando porciones que considera demasiado delicadas para hacerlas públicas. Entre esos pasajes hay algunos que, según el Departamento de Justicia, podrían comprometer las fuentes y los métodos de inteligencia, las investigaciones en curso y la seguridad nacional si se revelaran.



El documento en cuestión fue escrito por los demócratas en el panel de inteligencia. Dicen que disputa muchos reclamos en el memorando del Partido Republicano, que acusó al FBI y al Departamento de Justicia de abusar de sus poderes de vigilancia para obtener una orden secreta para vigilar al ex asesor de política exterior de la campaña Trump, Carter Page.



La publicación del memorando habría culminado una semana en la que los republicanos y los demócratas en el Comité han luchado públicamente, con el panel ahora erigiendo un muro para separar a los miembros miembros republicanos y demócratas que se habían sentado durante mucho tiempo lado a lado, pero que ahora se están enfrentando.



Los desacuerdos se intensificaron en el último año, cuando los demócratas acusaron a los republicanos de no tomar suficientemente en serio la investigación del panel sobre las elecciones rusas. Dicen que la nota del Partido Republicano, encabezada por el presidente del Comité Devin Nunes, republicano de California, está diseñada para ser una distracción de la investigación, que está averiguando si la campaña de Trump estaba relacionada de algún modo con la interferencia rusa.



Trump desclasificó la nota escrita por los republicanos pese a las objeciones del FBI, que dijo que tenía "serias preocupaciones" sobre la exactitud del documento.



En el llamado memorando de Nunes, los republicanos apuntaron al FBI y al Departamento de Justicia por el uso de información del ex espía británico Christopher Steele para obtener una orden para vigilar a Page bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). La acusación principal fue que el FBI y el Departamento de Justicia no le contaron a la corte lo suficiente sobre la parcialización de Steele contra Trump o que su trabajo fue financiado en parte por la campaña de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata.



Argumentaron que la dependencia del material de Steele equivalía a una politización inadecuada de los poderes de vigilancia del gobierno.



Los demócratas han respondido que el memorando republicano es inexacto y una colección engañosa de detalles "escogidos con precisión".



Señalaron que los agentes de la ley federales habían informado al tribunal sobre los orígenes políticos del trabajo de Steele y que parte de la información del ex espía fue corroborada por el FBI. También notaron que se presentaron otras pruebas al tribunal además de la información de Steele, aunque no han proporcionado detalles.



Se espera que la nota demócrata explique más estos puntos.



Los republicanos de la Cámara que vieron el documento dijeron que las porciones seguramente tendrán que ser redactadas para proteger las fuentes y los métodos de inteligencia.



A principios de esta semana, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el memorando demócrata pasaría por la misma seguridad nacional y revisión legal que el documento republicano. Pero el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, insinuó posibles redacciones, diciendo que la versión Demócrata no es "tan limpia" como la de los republicanos.