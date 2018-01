Panel legislativo decide publicar controversial memo sobre investigación Trump-Rusia

Los republicanos en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron a favor de publicar un memorándum, escrito por sus miembros, el cual alega que el FBI y el Departamento de Justicia utilizaron indebidamente la vigilancia gubernamental durante la investigación de la interferencia electoral rusa y los contactos con la campaña del presidente Donald Trump.



La información fue proporcionada por el representante Adam Schiff de California, el demócrata de mayor rango en el comité. Schiff dice que los demócratas en el comité votaron en contra de la publicación del memo.



El voto para publicar el memo se produce después de que los republicanos del panel, liderados por el presidente del Comité, el legislador Devin Nunes, republicano de California, presionaron para que se divulgue.

El memorando aborda un dossier de acusaciones contra Trump compiladas por un ex espía británico, y cuestiona si se utilizó para obtener órdenes de vigilancia.



Más temprano, la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no había decidido si autorizaría la publicación del memorando, pero que favorece la "total transparencia".



La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo el que "nadie'' en la Casa Blanca ha visto el memorando, por lo que el Presidente Trump no estaba preparado para tomar una decisión, pero horas más tarde, en conversación con CNN, Hogan Gidley, el vicesecretario de prensa de la administración dijo que el memorando está en la Casa Blanca y ha sido visto por el presidente, pero que hay un proceso de cinco días para determinar si se detiene la publicación del mismo.

Gidley explicó que una vez que el Congreso determinó que el memo debe ser publicado, el Presidente solo puede detener la publicación del mismo.



Varios conservadores están a favor de la publicación del memorando, que creen que podría desacreditar los hallazgos de la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Trump y los funcionarios rusos.



Los asesores de la Casa Blanca dijeron anteriormente que Trump estaba a favor de la publicación del documento, lo que contrasta con la postura del Departamento de Justicia.



El domingo, dos senadores republicanos dijeron que el presidente Donald Trump haría bien en mantener un silencio público sobre una investigación independiente sobre los contactos de su campaña de 2016 con Rusia.



Eso es a raíz de los informes de noticias de que intentó despedir al fiscal especial.



Los senadores Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y Susan Collins, de Maine, también exhortaron al asesor especial Robert Mueller a que revise si Trump intentó despedirlo en junio pasado, una acusación que el presidente calificó de "noticias falsas''.



Graham, co-patrocinador de una legislación que protegería a Mueller de ser despedido sin una base legal, dijo que estaría "contento de aprobarla mañana". Pero insistió en que el trabajo de Mueller parecía no estar en peligro inmediato, señalando el costo político para Trump si lo elimina.