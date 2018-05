Bloomberg advierte sobre "epidemia de deshonestidad"

Los estadounidenses enfrentan una '' epidemia de deshonestidad '' en Washington que es más peligrosa que el terrorismo o el comunismo, dijo el

ex alcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg.

El multimillonario advirtió en un discurso de graduación el sábado en la Universidad Rice de Texas que "un interminable aluvión de mentiras'' y una tendencia hacia ''realidades alternativas'' en la política nacional amenaza a la democracia de los Estados Unidos.



El multimillonario de 76 años, que coqueteó con una carrera presidencial independiente en 2016, no llamó a ningún político por su nombre, aunque se burló de Donald Trump como "un estafador'' y "peligroso demagogo'' antes de su elección.

En una entrevista antes del discurso, Bloomberg se negó a comentar específicamente sobre la problemática historia del presidente republicano con la verdad. Inspectores de hechos han determinado que Trump ha realizado cientos de declaraciones falsas y engañosas desde que ingresó a la Oficina Oval.



"Esto es más grande que cualquier persona. Es más grande que cualquier otra parte'', dijo Bloomberg en la entrevista.



En el discurso a los graduados de Rice, el ex alcalde de Nueva York evocó la leyenda del primer presidente de la nación, George Washington, quien de niño dijo que no podía decir una mentira cuando se le preguntó si había cortado un cerezo.



"¿Cómo pasamos de un presidente que no podía mentir a los políticos que no pueden decir la verdad?", preguntó Bloomberg a los graduados de Rice y a sus familias reunidos en Houston, Texas.



Culpó al "partidismo extremo'' por una tolerancia sin precedentes a la deshonestidad en la política de Estados Unidos. La gente está más comprometida con sus tribus políticas que con la verdad, dijo, sugiriendo que la nación está más dividida que en cualquier otro momento desde la Guerra Civil.



"Ahora hay más tolerancia por la deshonestidad en la política de lo que he visto en mi vida'', dijo Bloomberg. "Lo único más peligroso que los políticos deshonestos que no respetan la ley, es un coro de facilitadores que defienden cada una de sus mentiras", afirmó.



Por ejemplo, señaló que los demócratas pasaron gran parte de la década de 1990 defendiendo al presidente Bill Clinton contra los cargos de mentira y la inmoralidad personal mientras los republicanos atacaban la falta de ética y honestidad en la Casa Blanca. Justo lo contrario está sucediendo hoy, dijo.



En un ataque a Trump, apuntó que la gran mayoría de los científicos están de acuerdo en que el cambio climático es real. Trump y sus aliados republicanos han llamado repetidamente el cambio climático un engaño promovido por los adversarios de Estados Unidos.



"Si el 99 por ciento de los científicos cuya investigación ha sido revisada por pares alcanzan la misma conclusión general acerca de una teoría, entonces debemos aceptarla como la mejor información disponible, incluso si no es una certeza del 100 por ciento", dijo Bloomberg. Agregó: "Eso, graduados, no es un engaño chino ''.



Advirtió que niveles tan profundos de deshonestidad podrían permitir lo que llamó "criminalidad". Cuando se le preguntó de qué específicamente estaba hablando, Bloomberg notó "muchas investigaciones'', pero se negó a ser más específico.



Varios socios de Trump enfrentan cargos criminales como parte de una investigación federal sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. Tres personas ya se han declarado culpables de hacer declaraciones falsas al FBI. Los investigadores federales quieren entrevistar a Trump, aunque el equipo legal del presidente se ha resistido hasta ahora.



"Cuando los funcionarios electos hablan como si estuvieran por encima de la verdad, actuarán como si estuvieran por encima de la ley'', dijo Bloomberg a los graduados de Rice. "Y cuando toleramos la deshonestidad, obtenemos la criminalidad. A veces, es en forma de corrupción. A veces, es abuso de poder. Y a veces, son ambas cosas".



"La mayor amenaza para la democracia estadounidense no es el comunismo, el jihadismo o cualquier otra fuerza externa o potencia extranjera", continuó."Es nuestra propia voluntad de tolerar la deshonestidad al servicio del partido y en la búsqueda del poder ''.