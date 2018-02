Renuncia segundo asistente de la Casa Blanca por violencia doméstica

Un segundo miembro de la Casa Blanca ha dejado la administración Trump a raíz de acusaciones de abuso doméstico.



El portavoz Raj Shah confirmó que el escritor de discursos David Sorensen renunció el viernes después de que la Casa Blanca se enteró de las acusaciones en su contra.



Shah dijo que Sorensen niega las acusaciones, que fueron reportadas por primera vez por The Washington Post.



El Post dice que la ex esposa de Sorensen afirmó que fue violento y emocionalmente abusivo durante su breve matrimonio.



El miércoles, el secretario de personal de la Casa Blanca, Rob Porter, uno de los colaboradores más cercanos del presidente, renunció después de la publicación de acusaciones de violencia doméstica contra sus dos ex esposas. Porter también niega las acusaciones.



La Casa Blanca ha anunciado que el ex subsecretario de personal Derek Lyons será promovido al cargo de Porter.

Lyons es abogado graduado en Harvard y trabajó anteriormente como asesor principal de la campaña presidencial de Jeb Bush en 2016, y del senador Rob Portman, según indica su perfil de Linkedin.



El anuncio fue parte de una serie de promociones anunciadas por la Casa Blanca el miércoles por la noche.



Trump también ha nombrado al ex subjefe de personal Jim Carroll como el próximo jefe de la lucha contra las drogas.__