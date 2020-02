Gobernadora de Michigan tomará escenario nacional para refutar discurso de Trump

Los demócratas están poniendo a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en el escenario nacional para refutar al presidente Donald Trump este martes, alzando así un nuevo rostro y proyectándola hacia centro de atención durante un año electoral en un estado en el Medio Oeste, mientras el partido busca recuperar los estados que Trump acaparó poco a poco.

El ascenso de Whitmer, de 48 años de edad, se produce cuando los demócratas esperan consolidar los logros con las votantes, y cuando dos hombres de 70 años, el ex vicepresidente Joe Biden y el senador de Vermont, Bernie Sanders, lideran las encuestas primarias nacionales. Su selección ha llevado a una mayor especulación de que podría ser una elección de compañero de fórmula, aunque dijo que no le interesa.

Whitmer, que rara vez menciona a Trump, ha advertido a los candidatos presidenciales demócratas que los votantes de Michigan están menos centrados en su línea de publicación en Twitter que en los "fundamentos", como arreglar las carreteras deterioradas y ayudar a capacitar a las personas para trabajos mejor remunerados. La demócrata regresará a ese tema en su respuesta de 10 minutos al discurso del Estado de la Unión de Trump, que lo hará en la East Lansing High School, donde sus dos hijas están inscritas.

"Estos son los fundamentos que preocupan a la gente en Estados Unidos", dijo Whitmer a The Associated Press, y agregó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "pensó que tendría un mensaje que resonaría".

La estratega demócrata Adrienne Elrod, asesora principal de la campaña de Hillary Clinton en 2016, dijo que "es difícil imaginar una persona mejor" para contrarrestar a Trump.

"No solo ganó la gobernación por un amplio margen en un estado clave del campo de batalla que perdimos en 2016 y necesitamos ganar en 2020, sino que es una voz femenina moderada y fuerte, el contraste perfecto con el presidente Trump", dijo.

En la escuela secundaria, Whitmer quería ser locutora de ESPN, pero cambió de rumbo después de una pasantía en el Capitolio estatal mientras asistía a la cercana Universidad Estatal de Michigan. Asistió a la facultad de derecho y, después de trabajar como abogada, ganó un puesto en la Cámara de Representantes en East Lansing.

Whitmer dijo que hablará sobre ese "momento increíblemente difícil" porque la moldeó más que ninguna otra. Ella estaba cuidando a su madre, quien murió meses después de que Whitmer dio a luz a la primera de sus dos hijas. También se desempeñaba como legisladora en el primer año y luchaba contra una aseguradora de salud por cubrir la quimioterapia de su madre.

Fue una defensora abierta de las mujeres antes de las Marchas de Mujeres 2017 y la era #MeToo, revelando públicamente durante un debate legislativo de 2013 sobre la cobertura de seguro de salud para abortos, que había sido violada en la universidad.

Después de abandonar la Legislatura debido a límites de mandato, Whitmer fue designada para dirigir temporalmente la oficina del fiscal local. Ella lanzó su campaña para gobernadora días después de que terminó el período.

Se postuló como una "luchadora" liberal pragmática, enfatizando su trabajo bipartidista para expandir el Medicaid. Sus principales oponentes, incluido uno respaldado por Sanders, la criticaron por no respaldar "Medicare para todos". Más recientemente dijo que lo apoya "en concepto".

Su padre dirigió un departamento del estado bajo un gobernador republicano moderado antes de dirigir la gran aseguradora de salud Blue Cross Blue Shield, de Michigan. Su madre, demócrata, era asistente del fiscal general del estado.

"Creo que tiene algo de fuerza en el medio", dijo Dan Loepp, un amigo de Whitmer que la conoció por primera vez hace más de 25 años cuando era un importante asistente legislativo y ella era miembro del personal. Ahora, el presidente y CEO de Blue Cross Blue Shield, siguiendo al padre de Whitmer, Loepp, llamó a Whitmer una "progresista razonable", a quien los líderes demócratas nacionales que él conoce consideran articulada, inteligente y deliberada.

Ella ganó los 83 condados en las primarias. Su victoria de casi 10 puntos porcentuales sobre el republicano Bill Schuette, respaldado por Trump en las elecciones generales, fue la más grande para un candidato a gobernador demócrata no titular en Michigan en 86 años.

Los votantes independientes de Michigan tenían más probabilidades de apoyar a Whitmer que a Schuette, de 53% a 36%, según AP VoteCast, una encuesta del electorado estadounidense realizada por NORC en la Universidad de Chicago para AP. El diez por ciento de los votantes republicanos respaldaron a Whitmer, más del 2% de los votantes demócratas que apoyaron a Schuette. La encuesta de otoño de Kaiser Family Foundation y Cook Political Report dijo que el 59% de los votantes registrados de Michigan aprobaron el trabajo que Whitmer estaba haciendo, mientras que el 39% lo desaprobó.

Múltiples estrategas políticos dijeron que Whitmer podría escalar las listas vicepresidenciales dada la importancia de Michigan, su capacidad para comunicarse en la televisión y las redes sociales, y su experiencia en el medio oeste. Whitmer le dijo a AP que no está buscando ese trabajo.

"Nunca me sentí atraída por Washington D.C.", dijo. "Mi familia está aquí en Michigan. Me encanta este estado y me siento muy afortunada de tener la oportunidad de servir como gobernadora”, dijo

Desde que asumió el cargo, Whitmer ha tenido altibajos.

Ella firmó una legislación patrocinada por el Partido Republicano para reducir las altas primas de seguros de automóviles. Pero su llamado a un aumento de impuestos de combustible de 45 centavos por galón para arreglar las carreteras fracasó, lo que condujo a un estancamiento presupuestario prolongado.

La semana pasada, dijo que había "terminado de esperar", pasó por alto a los legisladores y anunció que Michigan tomará prestados $ 3.5 mil millones para reconstruir puentes y carreteras estatales.

El martes cumplirá un papel que para otros ha resultado ingrato, como lo sucedido al senador de Florida, Marco Rubio, por una botella de agua, se convirtió en un meme después de que ofreció la respuesta del Partido Republicano en 2013.

Cuando Pelosi la llama y le pide que haga algo, entonces se preparó para decir que sí, dijo Whitmer. "El mensaje fue bastante claro. Ella [Pelosi] piensa que Michigan es realmente importante".

John Sellek, quien aconsejó la campaña de Schuette contra Whitmer, dijo que si bien la mayoría de las respuestas del Estado de la Unión son olvidables, esta también tiene la sensación de contar con una audición especial.

"Los demócratas nacionales saben que sus votantes están cansados del trabajo interminable de las primarias, por lo que su objetivo aquí es darles a estas personas una nueva cara y un mensaje electoral general que les recuerde que pronto tendrán un nominado y darán la pelea a Trump en lugar de [pelear] unos contra otros", dijo Sellek.