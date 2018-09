Obama y Bush darán la despedida presidencial a McCain

Dos expresidentes hablarán el sábado en el servicio conmemorativo en la Catedral Nacional de Washington para el veterano senador de Arizona John McCain.

El republicano George W. Bush y el demócrata Barack Obama recordarán a su amigo en un servicio que McCain planeó mientras luchaba contra el cáncer cerebral. McCain perdió la nominación presidencial republicana ante Bush en 2000 y las elecciones presidenciales ante Obama en 2008.

El cuerpo de McCain yació en capilla ardiente en el Capitolio de Estados Unidos el viernes. La esposa de McCain, Cindy, sus siete hijos y su madre de 106 años, junto con cientos de miembros del Congreso asistieron a una ceremonia el viernes en la rotonda del Capitolio en honor a McCain.

El ataúd de McCain descansaba sobre una plataforma de madera conocida como catafalco, que se usó por primera vez en 1865 para sostener el ataúd del asesinado presidente Abraham Lincoln.

El cortejo del sábado desde el Capitolio a la Catedral Nacional hará una parada en el Monumento a la Guerra de Vietnam, donde Cindy McCain colocará una ofrenda floral para honrar a los que murieron en la guerra.

Además de Obama y Bush, otros que entregarán homenajes y lecturas el sábado incluyen al senador Lindsey Graham, el exsecretario de estado Henry Kissinger, quien asesoró al entonces presidente Richard Nixon en Vietnam y los miembros de la familia McCain.

Los portadores del féretro de McCain incluyen al actor Warren Beatty, al exvicepresidente Joe Biden, al exalcalde de la ciudad de Nueva York Michael Bloomberg y al disidente ruso Vladimir Kara-Murza.

McCain dijo en una carta de despedida al país: "Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del planeta". Añadió: "Lo debilitamos cuando nos escondemos detrás de muros, en lugar de derrumbarlos, cuando dudamos del poder de nuestros ideales, en lugar de confiar en que sean la gran fuerza para el cambio que siempre han sido".

El presidente Donald Trump no ha sido invitado a ninguna de las ceremonias de McCain, una decisión considerada por muchos como una reprimenda aTrump. Una amarga disputa entre Trump y el dos veces aspirante presidencial se arraigó durante la campaña de Trump en 2016, cuando se burló de McCain por haber sido capturado durante la Guerra de Vietnam. "No es un héroe de guerra", dijo Trump. "Es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gustan las personas que no fueron capturadas", indicó.

Trump recibió aplazamientos militares del servicio durante la Guerra de Vietnam por su educación universitaria y una condición médica en los talones.

McCain será enterrado el domingo en su alma mater, la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. McCain murió el 25 de agosto de cáncer de cerebro, a los 81 años.