Fiscalía de NY presenta acusación contra Harvey Weinstein

Harvey Weinstein fue acusado el miércoles de violación y acto sexual criminal en la corte del Distrito de Manhattan, impulsando el primer caso criminal de una serie de acusaciones de agresión sexual contra el ex-magnate del cine.

El fiscal del Distrito, Cyrus Vance Jr. dijo que la acusación lleva a Weinsten "un paso más cerca de la rendición de cuentas" por los presuntos ataques contra dos mujeres en Nueva York.

El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, dijo que "defenderá vigorosamente" a su cliente de la acusación y pidió a la corte que desestime los cargos. Brafman señaló que las acusaciones "no son sustanciadas" y reiteró que Weinsten las niega enérgicamente.

La acusación de la fiscalía tuvo lugar horas después que el abogado de Weinstein dijera que el productor declinaría testificar ante el gran jurado porque no había suficiente tiempo para prepararlo, y que la "presión política" hizo inevitable una acusación.

"Independientemente de cuán convincente sea el testimonio personal del Sr. Weinstein, una acusación era inevitable debido a la injusta presión política que se ejerció sobre Cy Vance para asegurar una condena del Sr. Weinstein'', dijo la declaración.



Weinstein, de 66 años, se enteró de los cargos específicos y las identidades de sus acusadoras solo después de entregarse el viernes, según sus abogados. Brafman dijo que con un plazo fijado para la tarde del miércoles para que Weinstein testifique o no, los fiscales negaron su pedido de más tiempo.



Vance dijo que el "reciente asalto a la integridad de los supervivientes" por parte de los defensores legales de Weinstein, el proceso legal es predecible''.



"Confiamos en que cuando el jurado escuche la evidencia, rechazará estos ataques sin control'', dijo Vance en un comunicado.



Weinstein fue acusado el viernes de violar a una mujer y cometer un acto sexual criminal al obligar a otra a practicarle sexo oral. Un gran jurado continuó escuchando evidencia en el caso, como lo hace desde hace semanas.



Los acusados tienen el derecho de testificar en los procedimientos secretos de un gran jurado, pero a menudo no lo hacen, por diversas razones.



Liberado con una fianza de $ 1 millón y monitoreo electrónico, Weinstein debe regresar al tribunal el 30 de julio, aunque esa fecha ahora puede ser movida a la luz de la acusación.



Más allá de las dos mujeres involucradas en el caso, docenas de mujeres más han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada que va desde acoso hasta asalto en varios lugares.



Él ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual, y Brafman dijo el martes que Weinstein estaba "seguro de que va a limpiar su nombre" en la fiscalía de Nueva York.



Brafman calificó de "absurda'' la acusación de violación, diciendo que la acusadora y Weinstein tenían una relación sexual consensual de una década que comenzó antes y continuó después del presunto ataque de 2013.



La mujer, que no ha sido identificada públicamente, dijo a los investigadores que Weinstein la había confinado en una habitación de hotel y la había violado.



La otra acusadora en el caso, la ex actriz Lucia Evans, hizo pública su versión de Weinstein que la obligó a practicar sexo oral en su oficina en 2004. The Associated Press no identifica a presuntas víctimas de agresiones sexuales a menos que se presenten públicamente.



Vance, un demócrata, fue presionado públicamente por grupos de mujeres para enjuiciar a Weinstein después de negarse a hacerlo en 2015, cuando una modelo italiana fue a la policía para decir que Weinstein la había manoseado durante una reunión.



La policía llevó a cabo una operación encubierta donde la mujer se grabó

confrontando a Weinstein y a él disculpándose por su conducta. Pero Vance decidió que no había pruebas suficientes para presentar cargos.



El gobernador Andrew Cuomo, también demócrata, ordenó al fiscal general del estado que investigue cómo manejó Vance el asunto.

