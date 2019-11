Mujeres siguen superando prejuicios de género en el mundo de los cómics

Desde fanáticos hasta personajes y artistas, la industria de los cómics sigue siendo un entorno predominantemente masculino, pero se han comenzado a experimentar cambios en los últimos años con el surgimientos de voces femeninas que se elevan en este campo como el caso de la ilustradora de comics y de libros para niños, Alina Chau.

Chau, de ascendencia china e indonesia, es una ilustradora galardonada, autora y animadora quien ha pasado más de un década trabajando en la producción de la animación.

Su crédito más notable está en el programa ganador del Premio Emmy de LucasFilm, "Star Wars: The Clone Wars".

Según ella la industria ahora es más inclusiva. Sin embargo, la brecha salarial de género todavía necesita más atención.

"Es mejor ahora que definitivamente hay más mujeres en la industria y más representación, pero sigo sintiendo que se necesita trabajo porque sé que para la animación, al menos, a menudo la mujer todavía no recibe el mismo pago como el hombre, por hacer el mismo trabajo”.

Voces femeninas

De acuerdo a otras artistas gráficas la brecha salarial no es el único problema en la industria, Ariela Kristantina, Ilustradora, habló también de los prejuicios que aún existen.

Para ella, "es más probable que a las mujeres se les den personajes femeninos. Raramente veo artistas femeninas de comics que tengan personajes masculinos".

Por su parte la escritora Amy Chu también siente que ser una minoría en la industria del entretenimiento y la publicación tiene su inconveniente ya que dificulta su trabajo y los demás piensan que por ser mujer necesita guía para hacer el mismo trabajo que hace un hombre.

"De alguna manera, debido a que somos una mujer, recibimos asistencia adicional o cosas extrañas como esas, todavía es muy difícil ser una mujer en este negocio".

Alina Chau, espera que a medida que crezca la industria del cómic, las artistas femeninas ya no estén subrepresentadas.

"Espero que las mujeres artistas obtengan más reconocimiento. Espero que obtengan tanto respeto como el hombre, sin tener que esforzarse más por ello. Por lo tanto, definitivamente espero tener más representación. Creo que es importante tener más artistas femeninas reconocidas y que la comunidad las apoye y pueden ser tan exitosas como un colega masculino".

La trayectoria

Entre los clientes editoriales de Chau se encuentran: Chronicle Books, Scholastic, First Second, Albert Whitman, Simon and Schuster, Disney Publishing, Little Brown e Immedium Publishing.

El Monstruo Nian (Autor de Andrea Wang), un libro que ella ilustró, recibió el Honor del Libro Ilustrado para Niños de la Asociación de Bibliotecarios de Asia / Pacífico de 2018.

El estilo de ilustración único y caprichoso de Alina es muy solicitado por exposiciones de arte en todo el mundo. En la actualidad se encuentra trabajando en su propia publicación de libros para niños y proyectos de arte.