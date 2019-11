Pelosi: queremos aprobar tratado con México y Canadá este año

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves que un avance en las conversaciones con la administración Trump sobre el pacto comercial con México y Canadá (T-MEC) podría ser inminente y que quería aprobarlo para fin de año.

"Nos estamos moviendo positivamente en términos del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Una vez más, todo se reduce a... la aplicación", dijo a los periodistas en una conferencia de prensa, y agregó: "Creo que si podemos llevar esto a lugar, tiene que ser de modo inminente, y esto puede ser una plantilla para futuros acuerdos comerciales".

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), firmado por los tres países hace aproximadamente un año, en un esfuerzo por reemplazar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de $ 1 billón, debe ser aprobado por los legisladores de los tres países, incluido el Congreso de Estados Unidos.

México ya ha ratificado el nuevo acuerdo, mientras que Canadá ha dicho que está esperando para avanzar junto con Estados Unidos. La oficina de la canciller canadiense, Chrystia Freeland, no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre las declaraciones de Pelosi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros funcionarios de la administración se han quejado de que Pelosi y sus compañeros demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, están frenando la economía de Estados Unidos al andar a paso lento.

Pero un importante líder laboral de Estados Unidos, el jefe del mayor sindicato laboral del país, la AFL-CIO, Richard Trumka, dijo el mes pasado que era poco probable que el acuerdo se apruebe, ya que se llevó a votación en noviembre, debido a las persistentes preocupaciones sobre asuntos laborales y otros.

"Me gustaría ver que lo hagamos este año, ese sería mi objetivo. No me imagino que estaría mucho más en el Senado para pasar", dijo Pelosi a los periodistas el jueves. Los republicanos de Trump controlan el Senado de Estados Unidos.

Por separado, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, testificando ante un panel de la Cámara de Representantes, dijo que la aprobación del acuerdo ayudaría a eliminar la incertidumbre y sería muy constructivo para la economía de Estados Unidos.