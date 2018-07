Vocera: La Primera Dama va a mirar el canal que ella quiera

La portavoz de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dice que la primera dama verá lo que quiere en la televisión.

Stephanie Grisham, vocera de la señora Trump, respondió el miércoles a un informe del New York Times acerca de que el presidente Donald Trump no estaba contento de que la televisión de su esposa a bordo del Air Force One estuviera sintonizada en CNN, y no en Fox News Channel, durante su reciente viaje a Europa.

El diario dijo que Trump se enfureció con su equipo por infringir la regla de que cada viaje comenzara sintonizando Fox. Trump es un ávido televidente de Fox, y regularmente critica a CNN como "noticias falsas".

Grisham rechazó responder preguntas sobre una grabación de audio de Trump y su abogado personal de larga data, Michael Cohen, discutiendo planes para pagar por la historia de una ex modelo de Playboy sobre un presunto romance de 2006 con el entonces ciudadano Trump.

La grabación se ha estado divulgando desde la noche del martes en los noticieros de televisión del país.