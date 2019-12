Fiscales de Los Ángeles revisan 8 casos contra Weinstein

Fiscales en Los Ángeles están revisando ocho casos contra el deshonrado magnate del cine Harvey Weinstein por agresión sexual, dijo el jueves un funcionario.

Los departamentos de policía de Los Ángeles y Beverly Hills presentaron cuatro investigaciones a los fiscales, según Ricardo Santiago, portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles.

La oficina decidirá si seguir adelante con el enjuiciamiento. No se han presentado cargos, dijo Santiago. No se conocen detalles sobre las acusaciones o cuándo se presentaron los casos a los fiscales.

Juda Engelmayer, publicista de Weinstein, dijo que "no tenía nada que agregar en este momento" en un correo electrónico a The Associated Press.

La fiscal de distrito Jackie Lacey creó un grupo de trabajo hace más de dos años para manejar el aumento de las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra figuras del entretenimiento, después de que las acusaciones contra Weinstein lanzaron el movimiento #MeToo. Él ha negado las acusaciones de sexo no consensuado.

No se han presentado cargos contra 22 hombres, incluidos Weinstein, el actor Kevin Spacey, el director James Toback y el ex CEO de CBS, Leslie Moonves, que fueron el centro de las investigaciones del grupo de trabajo. Todos ellos han negado haber actuado mal.

Los cargos ya han sido rechazados por la mayoría, principalmente porque el plazo de prescripción había expirado o no había pruebas suficientes.

Decenas de mujeres, incluidas las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o y Ashley Judd, han acusado a Weinstein de acoso sexual, mientras que las actrices Asia Argento, Rose McGowan y otras han acusado al ganador del Oscar de violarlas.

El juicio contra Weinstein está programado para comenzar el 6 de enero en Nueva York por cargos de que violó a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y realizó un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.

Weinstein se declaró inocente y dice que cualquier actividad sexual fue consensuada.

Un acuerdo global tentativo alcanzado este mes dividiría $ 25 millones entre más de dos docenas de acusadores de Weinstein. El acuerdo no requeriría que pagara nada de su propio bolsillo y no tendría que admitir haber actuado mal.

La semana pasada una ex modelo que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando tenía 16 años presentó una nueva demanda, diciendo que el acuerdo tentativo no era "justo". Kaja Sokola demandó bajo la Ley de Niños Víctimas de Nueva York, que les da a las personas un plazo de un año para demandar por abuso sexual que dicen que sufrieron cuando eran niños.

A partir del 1 de enero, California suspenderá por tres años el estatuto de limitaciones para que las víctimas de abuso sexual infantil presenten demandas.

Associated Press generalmente no identifica a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero las mujeres dieron su permiso.