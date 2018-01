Trump negociaría el Brexit con actitud más "dura" que Theresa May

Donald Trump adoptaría un enfoque “más duro” en las negociaciones del Brexit que el de la primera ministra británica, Theresa May, dijo el presidente de Estados Unidos en una entrevista televisiva que se emitirá este domingo.

En la entrevista con el canal británico ITV, Trump dijo que la Unión Europea no estaba “tan quebrada como debería” y que había predicho el resultado del referéndum de junio de 2016, en el que los británicos votaron por abandonar la UE. Trump fue elegido para la presidencia de Estados Unidos después el mismo año.

Cuando se le preguntó si May estaba en una “buena posición” en las conversaciones en curso sobre el Brexit, Trump respondió: “¿Sería la forma en que negociaría? No, no negociaría de la forma en que se está negociando (...) Tendría tenía una actitud diferente”.

Al insistírsele sobre cuál sería su enfoque, dijo: “Hubiera dicho que la Unión Europea no está tan quebrada como se supone que debería. Hubiera tomado una postura más dura al salir”.

May fue el primer líder extranjero en visitar a Trump después de su toma de posesión en enero del año pasado y fueron filmados saliendo de la Casa Blanca tomados de la mano.

Sin embargo, la “relación especial” entre los dos países ha enfrentado varios altibajos desde entonces. Incluso Trump reprendió a May en Twitter, después de que ella lo criticó por compartir en Twitter videos antiislámicos de la extrema derecha británica.

Trump dijo que May lo había invitado a visitar dos veces Gran Bretaña este año.

