Casa Blanca: Juicio político es una intromisión en las presidenciales

Los cargos que enfrentará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el juicio político "interfieren en las elecciones" presidenciales de noviembre, aseguraron este sábado fuentes cercanas a su equipo legal tres días antes de que comience el juicio en el Senado.

Añadieron que este proceso es un "peligroso ataque al derecho del pueblo (estadounidense) a elegir a su presidente" al tiempo que acusaron a la oposición demócrata de iniciar este "ataque" antes de las elecciones de 2016.

Para el equipo legal de Trump los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la investigación del Congreso "van contra la Constitución y dañan el sistema". "Son un ataque peligroso para el pueblo estadounidense”, afirman estas fuentes.

Sobre el primer cargo, los abogados dijeron: “lo rechazamos, no hay delito en absoluto. No hay violación de la ley en absoluto”. Añaden que en las llamadas del 23 de abril y del 25 de julio que el presidente estadounidense mantuvo con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, "no se mencionó que hubiera un quid pro quo”.

Varios miembros de la Administración Trump declararon ante los legisladores durante la investigación que Trump ordenó retener 400 millones en ayuda militar a Ucrania para presionar a ese gobierno a investigar a uno de sus principales oponentes políticos en las elecciones presidenciales de este año, el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden.

Obstruir al Congreso

Los demócratas de la Cámara de representantes presentaron también un cargo de obstrucción al Congreso, ya que Trump instó a varios altos funcionarios de la Administración a que no acudieran a sus citaciones para declarar bajo juramento. Además, la Casa Blanca no facilitó documentos que fueron exigidos durante la pesquisa.

La oposición pide ahora que esos testigos declaren en el juicio político, algo a lo que los republicanos, con mayoría en el Senado, se oponen. Las fuentes consultadas aseguraron que si durante el proceso se abre la puerta a que haya testigos, "será un callejón de doble sentido", ya que la defensa del presidente también llamara a los suyo. Sin embargo, no especificaron quiénes podrían.

El presidente Trump ha sugerido durante los últimos días que le gustaría ver declarar a los presidentes de las comisiones judicial y de Inteligencia de la Cámara de representantes, que tuvieron un papel clave en la investigación, así como a su oponente político Joe Biden y al hijo de éste, al que acusa de corrupción a través de una empresa ucraniana. El mandatario también señala al informante de la inteligencia estadounidense que inició las acusaciones de soborno contra el presidente.

El juicio político está previsto que comience el próximo martes 21 de enero en el Senado.