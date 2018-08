Juez prohíbe política de Trump que restringe tropas transgénero

Un tribunal estadounidense dictaminó el lunes que la administración Trump no puede hacer cumplir una política actualizada que prohíbe a ciertas personas transgénero servir en el ejército, convirtiéndose en la segunda corte del país en fallar contra el gobierno desde que dio a conocer la política en marzo.



Trump anunció el 23 de marzo que respaldaría un plan del secretario de Defensa Jim Mattis para restringir el servicio militar de personas transgénero que experimentan una condición llamada disforia de género.



La política reemplazó una prohibición absoluta al servicio militar de las personas transgénero que Trump anunció el año pasado en Twitter, citando preocupación por el enfoque militar y los costos médicos.



La jueza de distrito de Estados Unidos Colleen Kollar-Kotelly en Washington

denegó una solicitud de la administración para levantar una orden judicial que ella había emitido en contra de la prohibición original de Trump. Su fallo sigue a uno de un juez federal en Seattle que en abril también se negó a permitir que la nueva política entre en vigencia.



El gobierno apeló ese fallo en el noveno tribunal de apelaciones del circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco. La administración argumentó que la nueva política, que también prohibe a cualquiera que requiera o se haya sometido a una transición de género, ya no era una prohibición categórica.



Kollar-Kotelly no estuvo de acuerdo. La nueva política de manera efectiva

implementa la prohibición original "al apuntar a las personas de estatus transgénero, como 'disforia de género' y 'transición de género', y requiriendo que todos los miembros del servicio sirvan 'en su sexo biológico'", escribió en el fallo del lunes.



El Departamento de Justicia de EE.UU. no pudo ser inmediatamente contactado para comentar.



La Asociación Americana de Psiquiatría define la disforia de género como una "angustia clínicamente significativa" debido a un conflicto entre la identidad de género de una persona y su sexo asignado al nacer. No todas las personas transgénero sufren de disforia de género, según la asociación, que se opone a la prohibición militar.



El fallo del lunes se presentó en una demanda interpuesta el pasado agosto por varios aspirantes al servicio y miembros actuales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardacostas de Estados Unidos.



En octubre pasado, Kollar-Kotelly dictaminó que la prohibición original probablemente violó el derecho constitucional de igual protección bajo la ley.

Tres jueces más también bloquearon la prohibición, forzando a los militares a permitir que personas abiertamente transgénero se unan a las filas.



La prohibición de Trump revirtió una política del expresidente demócrata Barack Obama de permitir que las tropas transgénero sirvan abiertamente

y reciban atención médica para la transición de géneros.



La nueva política de Trump exime a las personas diagnosticadas con disforia de género durante la política de Obama, lo que les permite permanecer en las fuerzas armadas y servir según su identidad de género.