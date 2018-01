Protestas iraníes reviven profundas divisiones políticas en EE.UU.

El presidente Donald Trump culpó el martes al ex presidente Barack Obama por "tontamente" haber entregado dinero al liderazgo iraní como parte del acuerdo nuclear negociado por su administración en 2015, tuiteando una afirmación de que los fondos "entraron en el terrorismo y en sus bolsillos".

"El pueblo de Irán finalmente está actuando contra el régimen iraní brutal y corrupto. Todo el dinero que el presidente Obama les dio tan tontamente entró en el terrorismo y en sus bolsillos. La gente tiene poca comida, gran inflación y no tiene derechos humanos. ¡Estados Unidos está mirando! ", comentó Trump en Twitter.

El tuit recordó la amarga y constante división política sobre el acuerdo y el enfoque de Estados Unidos hacia la República Islámica, cuando las protestas en Irán llegaron a su sexto día el martes. Al menos 21 personas murieron en esas protestas en todo el país.

Trump ha establecido una clara comparación con la respuesta de Obama a la Revolución Verde de junio de 2009, cuando el ex presidente dijo a periodistas que "depende de los iraníes tomar decisiones sobre quiénes deberían ser los líderes de Irán".

Los críticos republicanos en el Congreso dijeron que Obama debería haber sido más enérgico en el apoyo de la Revolución Verde, después de que fue desencadenada por una elección presidencial que los manifestantes dijeron fue fraudulenta. Su frustración con el enfoque de la administración Obama hacia Irán se profundizó luego de que el acuerdo nuclear le ofreció a Irán alivio de las sanciones económicas a cambio de concesiones en el desarrollo del programa nuclear del país.

​El acuerdo ahora está en peligro después de que Trump se negó a certificarlo a mediados de octubre, diciendo "en caso de que no podamos alcanzar una solución de trabajo con el Congreso y nuestros aliados, entonces el acuerdo se dará por terminado".

El plazo de 60 días para que el Congreso aborde la negativa de Trump a volver a certificar el acuerdo comienza el 11 de enero. Pero el apetito por cancelar el trato es escaso, incluso entre los republicanos.

"Por muy defectuoso que sea el acuerdo, creo que ahora debemos hacer todo lo posible", dijo el representante del presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Ed Royce, en una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara en octubre.

El Congreso podría aprobar legislación que encontraría un término medio entre el rechazo de Trump al acuerdo y las consecuencias significativas del retiro de Estados Unidos del acuerdo. Es probable que las recientes protestas apresuren esa posibilidad.

"Las protestas, sin embargo, pueden aumentar el incentivo para que todas las partes se reúnan y encuentren una solución legislativa", dijo Mark Vowitz, director ejecutivo de la Fundación para Defender las Democracias, a VOA. "Las protestas refuerzan la opinión de la administración de que el régimen iraní es una fuerza odiosa, expansionista y destructiva en el Medio Oriente".

Acción adicional?

"Si yo fuera Trump, haría exactamente lo contrario de Obama", dijo el senador republicano Lindsey Graham en el programa de noticias "Face the Nation" de CBS el 31 de diciembre. "Obama dijo: 'No quiero involucrarme. no quiero estropear la oportunidad de obtener ese trato con Irán '", dijo Graham.

En un tuit el martes, Graham pidió a Trump y a todos aquellos que apoyan la libertad que "hablen en voz alta en apoyo del pueblo iraní y castiguen a sus opresores en la mayor medida posible".

Pero por ahora, la mayor parte de la reacción del Congreso se ha limitado a declaraciones generales de apoyo a las manifestaciones de libre expresión, un enfoque que podría cambiar si las protestas desarrollan un liderazgo o un conjunto de demandas claramente definidos que requerirán enfoques políticos específicos.

"Si Irán tiene unas elecciones verdaderamente democráticas, este régimen actual será derrocado. La mayoría de los iraníes quiere paz, estabilidad, prosperidad y libertad", tuiteó el representante Lee Zeldin, un republicano de Nueva York que trabaja en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

El congresista republicano retirado Charlie Dent tuiteó su apoyo al pueblo de Irán "en su hora de necesidad. Los fanáticos gobernantes de Irán deben abrazar la modernidad y la libertad o sufrir el destino de otros autócratas fracasados".

Los legisladores demócratas han estado relativamente callados al comentar sobre el enfoque de la administración Trump a las protestas. Tim Kaine, senador demócrata y ex compañero de fórmula de la candidata presidencial de 2016, Hillary Clinton, sugirió en un tuit el lunes una acción que proporcionaría asistencia inmediata al pueblo de Irán.

"Un gran paso que Estados Unidos podría tomar para apoyar el movimiento democrático en Irán: eliminar la prohibición de viajar a los iraníes", escribió Kaine en Twitter.

Irán es uno de los ocho países con diferentes niveles de restricciones a la inmigración impuestas por Trump en su orden ejecutiva que prohíbe viajar a EE.UU. desde algunos países de mayoría musulmana.

Si bien la administración de Trump es muy poco probable que emprenda esa acción, la posibilidad de una cooperación bipartidista en algunos aspectos del enfoque de los EE.UU. hacia Irán permanece.

El representante Will Hurd, una nueva voz en ascenso entre los legisladores republicanos en temas de política exterior, planteó la posibilidad de sancionar a las personas que abusan de los derechos humanos de los manifestantes.

"Irán es una amenaza real para el resto del mundo. Es algo que podemos unirnos como republicanos y demócratas y apoyar y trabajar juntos", dijo el domingo en "Face the Nation". "Deberíamos unificarnos y mostrarle a la gente iraní que estamos con ellos".