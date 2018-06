MIchael Cohen busca nuevo equipo legal

Michael Cohen, el abogado personal del presidente Donald Trump busca nuevos abogados para que lo defiendan en la investigación que hace el FBI de sus negocios.

Una persona con conocimiento del asunto, dijo a The Associated Press el miércoles que el equipo legal de Cohen planea dejar de trabajar en el caso y Cohen busca nuevos abogados.

No está claro por el momento la razón del cambio o quienes serán los nuevos defensores legales. La persona, que no estaba autorizada a hablar sobre el caso y que hizo las declaraciones a AP bajo la condición de no ser identificada, también dijo que Cohen aún no se ha reunido con fiscales para tratar una posible colaboración en la investigación.

El representante legal de Cohen desde 2017 ha sido Stephen Ryan, un abogado de Washington, quien lo ayudó a prepararse para su testimonio ante el Congreso sobre la presunta interferencia de Rusia en la elección presidencial de 2016.

Después que en abril el FBI allanara las oficinas de Cohen, Ryan y su socio en Nueva York, Todd Harrison, acudieron a la corte para tratar de impedir que los investigadores revisen parte de los archivos confidenciales confiscados a Cohen, alegando que estaban protegidos por el privilegio entre abogado y cliente.

Los defensores, junto con abogados de Trump, han venido trabajando por varias semanas para identificar los documentos que deberían ser mantenidos lejos de los fiscales. Ellos tienen un plazo hasta fines de esta semana para completar esa tarea.

Ni Cohen, ni Ryan o Harrison han respondido a mensajes para que comenten, dice AP.

Fiscales federales en Nueva York han dicho que están investigando un presunto fraude en las actividades de negocios de Cohen, pero no han dado detalles.

En abril, cuando los investigadores allanaron la casa, la oficina y una caja de seguridad de Cohen, y además confiscaron sus celulares, buscaban diferentes tipos de información, incluída su participación en arreglar un pago secreto de $ 130.000 a la actriz porno Stormy Daniels, quien afirma haber tenido una relación sexual con Trump hace varios años.

Cohen afirma que no ha cometido ningún delito y Trump ha dicho que el allanamiento a Cohen es un asalto al privilegio entre abogado y cliente.

La noticia de que Cohen estaba cambiando su equipo legal la reportó por primera vez ABC News.

Michael Avenatti, el abogado de Daniels, quien está demandando a Cohen para lograr que libere a la actriz de un acuerdo de confidencialidad, se contentó por la noticia, escribiendo en Twitter:

"No luce bien y es un desastre para el señor Cohen y el señor Trump".

Con información de AP