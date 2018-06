Republicanos buscan ansiosamente solución a crisis de inmigración

Los legisladores republicanos y el presidente Donald Trump buscaron este martes ansiosamente la manera de terminar con la política de la administración de separar a las familias después de los cruces fronterizos ilegales, centrándose en un nuevo plan para mantener a los niños detenidos más de lo permitido ahora, pero con sus padres.



Los líderes de la Cámara de Representantes, cada vez más temerosos de la reacción de los votantes en las elecciones de medio término en noviembre, se reunieron con Trump durante aproximadamente una hora en el Capitolio para tratar de buscar una solución



"Tuvimos una excelente reunión'', dijo el presidente al salir, pero no dio más información sobre un posible progreso.

Poco después, un comunicado del vocero de la Casa Blanca, Raj Shah, informaba que el mandatario “respaldó ambos proyectos de ley de inmigración de la Cámara Baja que incluyen la construcción del muro, el cierre de vacíos legales, la cancelación de la lotería de visas, reducen la migración en cadena y resuelven la crisis en la frontera y el problema de la separación familiar, permitiendo la detención y remoción de las familias”.

Los líderes republicanos tanto en la Cámara como en el Senado luchan por proteger a los legisladores del partido de la protesta pública por las imágenes de niños separados de padres migrantes y retenidos en jaulas de metal en instalaciones en la frontera. Pero los legisladores están chocando con los cambiantes puntos de vista del presidente sobre los detalles y su determinación, de acuerdo con los asesores, de no dejarse ablandar en el tema de inmigración o el muro fronterizo.



Muchos legisladores dicen que Trump simplemente podría revertir la política de "tolerancia cero" de su administración y mantener unidas a las familias. Pero a algunos les preocupa que también pueda inyectar una nueva dinámica, rechazando las propuestas emergentes del Partido Republicano y posiblemente exacerbando una situación ya difícil a medida que su partido se dirige hacia difíciles elecciones intermedias.

Cuando Trump ingresó al sótano del Capitolio para la sesión a puertas cerradas, dijo a los periodistas: "El sistema se ha roto durante muchos años, el sistema de inmigración. ... Vamos a intentar ver si podemos solucionarlo ''.



En un evento anterior el martes, Trump dijo que le estaba pidiendo al Congreso "la autoridad legal para detener y separar rápidamente a las familias como una unidad''. Dijo que era "la única solución a la crisis fronteriza''.



Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están luchando por revisar su proyecto de ley de inmigración actual más amplio para incluir una disposición que resuelva la situación de las familias migrantes en la frontera.



El importante cambio que se dio a conocer el martes aflojaría las normas que ahora limitan la cantidad de tiempo que los menores pueden ser retenidos a 20 días, según una fuente del Partido Republicano familiarizada con la medida. En cambio, los niños podrían ser detenidos con sus padres por períodos prolongados.



La disposición revisada también le daría al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para utilizar $ 7 mil millones en fondos de tecnología fronteriza para pagar los centros de detención familiar, dijo la persona, que no estaba autorizada para hacerlo por su nombre y comentó solo bajo condición de anonimato.

En el Senado, mientras tanto, los republicanos se están movilizando detrás de un enfoque diferente. La suya es una legislación estrecha propuesta por el Senador Ted Cruz de Texas que permitiría a las familias detenidas permanecer juntas mientras se agilizaban sus procedimientos de deportación.



El proyecto de ley de Cruz duplicaría el número de jueces federales de inmigración, autorizaría nuevos albergues temporales para albergar a familias migrantes y limitaría el procesamiento de casos de asilo a no más de 14 días _ una meta que los defensores de los inmigrantes dicen que sería difícil de cumplir.



"Mientras los casos estén pendientes, las familias deberían permanecer juntas'', tuiteó Cruz, quien se encuentra en una batalla de reelección inesperadamente difícil.



El segundo republicano en el Senado, John Cornyn de Texas, dijo que están proponiendo una "instalación familiar humana, segura y segura" donde los padres y los hijos menores podrían ser detenidos juntos. Él dijo que las familias se moverían a la cabeza de la línea para procesar.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo a los periodistas que se está acercando a los demócratas para obtener respaldo bipartidista, ya que la propuesta necesitaría alcanzar un límite de 60 votos para avanzar en esa cámara.



Pero el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, señaló que no apoyarían la propuesta, indicando que está en poder de Trump mantener unidas a las familias.



"No hay necesidad de legislación. No hay necesidad de otra cosa. Puede hacerlo. Señor presidente, usted comenzó, puede detenerlo '', dijo Schummer en declaraciones a periodistas.

Posteriormente escribió en Twitter: "Usted, y no la ley, es responsable de esta política de separación familiar, @realDonaldTrump. Los senadores republicanos y los miembros de su propia administración lo han confirmado. Podrías revertir esta terrible práctica en unos minutos, pero te niegas a mover un dedo".

El líder de la minoría en el Senado, respondía así a un tuit del presidente en el que elogió la defensa que hizo el lunes su secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen, de la política de inmigración de su gobierno. Trump escribió:

"Homeland Security @SecNielsen hizo un trabajo fabuloso ayer en la conferencia de prensa explicando la seguridad en la frontera y para nuestro país, mientras que al mismo tiempo recomendaba cambios a las leyes desagradables y obsoletas, que obligan a la separación familiar. ¡Queremos "corazón" y seguridad en América!".



Sin embargo, el mandatario, quien ha estado viendo la cobertura televisiva con creciente enojo, dijo temprano que cree que los medios de comunicación están resaltando deliberadamente las peores imágenes, como las jaulas y los pequeños que gritan, para que se vea mal.



Para combatir las preocupaciones de que se ve "blando" con respecto a la inmigración, Trump lanzó una serie de tuits en los que repasó los peligros planteados por las pandillas de alto perfil MS-13, que representan un porcentaje minúsculo de quienes han cruzado la frontera. frontera. Él usó la palabra "infestar" para describir a los inmigrantes que llegan ilegalmente a los EE.UU.

Los ánimos se caldean cada vez más en el Congreso con el tema de la separación de familias y las noticias e imágenes de niños confinados en grandes jaulas de alambre, además de una grabación de audio de un niño pequeño suplicando por su "papá".



El martes en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre un tema no relacionado manifestantes con bebés cerraron brevemente el proceso.

El representante de Maryland, Elijah Cummings, el principal demócrata de la Cámara de Representantes y el Comité de Reforma del Gobierno, pidió a los republicanos en el panel "que le hagan frente al presidente Donald Trump''.

Durante su visita al Capitolio, el presidente Donald Trump se encontró cara a cara con furiosos legisladores demócratas que lanzaron una ruidosa y muy rara protesta contra el líder estadounidense por las polémicas políticas de inmigración.



Después de reunirse durante 45 minutos con sus colegas republicanos para discutir la inmigración, Trump salió de una sala de reuniones solo para ser recibido con gritos por un puñado de demócratas de la Cámara que se enojaron por los miles de niños separados de sus padres cuando cruzaban el país.

"¡Deja de separar a los niños, están separando a los niños!" gritó al presidente Trump el congresista Juan Vargas, un demócrata del sur de California, mientras levantaba un letrero que decía "Las familias deben estar juntas".



"Señor presidente, ¿no tiene hijos? ¿No tiene hijos, señor presidente?" Vargas continuó, mientras Trump saludaba con la mano y salía junto con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.



"¿Cómo te gustaría si separaran a tus hijos?"



Otro legislador gritó: "¡No vamos a irnos!"



Los legisladores estadounidenses ocasionalmente expresan desaprobación o frustración a un comandante en jefe, especialmente a puertas cerradas, cuando llega al Capitolio. Pero es muy poco común que los legisladores de la oposición presenten una protesta tan dramática, ruidosa y pública a solo unos pasos del presidente en los pasillos del histórico lugar.



Las pasiones han estado aumentando en los últimos días, con legisladores republicanos y demócratas, líderes de fe, ex primeras damas y otros en pie de guerra por las separaciones familiares en la frontera de Estados Unidos y México.



La administración Trump ha defendido la política de arrestos obligatorios de todas las personas que cruzan la frontera ilegalmente, lo que provoca la separación de los niños de sus padres, ya que su caso aguarda la adjudicación.



Incluso cuando sus compatriotas republicanos piden que se suspendan las separaciones, Trump reiteró la política a primera hora del martes cuando habló en una ceremonia de aniversario de empresarios independientes y dijo: "Cuando enjuicias a los padres por entrar ilegalmente, lo que debería suceder, hay que llevarse a los niños".