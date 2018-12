Fiscales imputan a socios de exasesor de seguridad nacional Michael Flynn

Dos hombres involucrados en una campaña de grupos de presión liderada por el exasesor de Seguridad Nacional Michael Flynn han sido imputados por hacer lobby de manera ilegal en un caso relacionado con la investigación del fiscal especial, Robert Mueller.

Una acusación revelada el lunes contra el exsocio de Flynn, Bijan Kian, y un negociante turco, Ekim Alptekin, acusa a los dos hombres de conspirar para influir “de manera encubierta e ilegal” a politicos estadounidenses en beneficio de Turquía.

Los nuevos cargos parecen arrojar luz sobre la cooperación de Flynn, quien el año pasado admitió haber mentido sobre varios aspectos del trabajo de cabildeo.

Al recomendar que no cumpliera ninguna condena en prisión, los fiscales dijeron que Flynn no solo ayudó con la investigación de Rusia sino también con una investigación criminal no revelada y separada. Los documentos presentados junto con esa recomendación detallan en varios párrafos la actividad de los grupos de presión turcos de Flynn.

Flynn, un condecorado militar retirado, también admitió haber mentido al FBI sobre las conversaciones que tuvo con el entonces embajador ruso.

La sentencia de Flynn está programada para el martes.

Kian, cuyo nombre completo es Bijan Rafiekian, fue arrestado y se presentó por primera vez el lunes en un tribunal federal de Alexandria, Virginia. Está acusado de cargos que incluyen no registrarse como agente extranjero.

Alptekin, un ciudadano turco-holandés que vive en Estambul cuyo nombre completo es Kamil Ekim Alpetekin, sigue en libertad.

Según la acusación, Kian era vicepresidente de la organización empresarial de Flynn, el Grupo Flynn Intel. Los dos trabajaron a lo largo del 2016 para buscar formas de extraditar al clérigo Fethullah Gulen de EE.UU. a Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Gulen de dirigir un golpe de estado fallido. Flynn es referido en la acusación solamente como "Persona A".

El abogado de Kian, Robert Trout, declinó hacer comentarios después de la audiencia del lunes. Kian fue liberado con una fianza de reconocimiento personal en espera de una comparecencia programada para el martes. Alptekin también está acusado de no registrarse como agente extranjero y de hacer declaraciones falsas.

La acusación describe a Kian y Flynn como cofundadores de Flynn Intel Group, con sede en Alexandria, que figura en la acusación solo como "Compañía A." Se acusa a Kian y Alptekin de cabildear ilegalmente en los Estados Unidos para desacreditar a Gulen y extraditarlo. Según la acusación, Alptekin trabajó bajo la dirección del gobierno turco, pero los acusados trabajaron para ocultar ese hecho.

En el verano de 2016, cuando Flynn trabajaba como asesor de la campaña de Trump, los tres iniciaron lo que llamaron una "Campaña de la verdad" que comparaba a Gulen con el Ayatollah Khomeini de Irán.

El 8 de noviembre de 2016, día de las elecciones, Flynn escribió un artículo de opinión en el periódico The Hill titulado "Nuestro aliado Turquía está en crisis y necesita nuestro apoyo".

La columna usa la misma comparación entre Gulen y Khomeini. La acusación señala que la columna de Flynn utiliza un lenguaje idéntico o muy similar al preparado por Kian en el borrador de una columna.

"Todos recordamos a otro anciano callado y barbudo que se sentó bajo un manzano ... en los suburbios de París en 1978", escribió Flynn en el artículo de opinión, imitando el lenguaje que Kian le había proporcionado. "Afirmó ser un hombre de Dios que quería ser un dictador".

Varios días antes de que se publicara la columna, Kian le dijo a Alptekin en un correo electrónico sobre lo ventajoso que era publicar la columna de opinión el mismo día de las elecciones.

"¡La flecha ha dejado el arco!", escribió.

Alptekin, quien se había quejado una semana antes de que el Grupo Flynn no había hecho el trabajo suficiente para cumplir con el contrato, respondió que la opinión de Kian era "acertada".

El procesamiento de Kian y Alptekin no está dirigido por el abogado especial, sino por los fiscales del Distrito Este de Virginia.