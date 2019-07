EE.UU. impone sanciones financieras al ministro de Exteriores de Irán

El Departamento del Tesoro impuso este miércoles sanciones financieras al ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, en medio de la reciente tensión entre EE.UU. e Irán.

El departamento explica en su comunicado de prensa que está imponiendo estas sanciones porque Zarif actúa en nombre de líder supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei. “Javad Zarif implementa la imprudente agenda del líder supremo de Irán, y es el principal portavoz del régimen en el mundo”, indica el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.

También lo acusa de difundir “la propaganda y la desinformación del régimen”.

​El texto indica, que Zarif supervisa un ministerio que se ha coordinado con “una de las entidades estatales más nefastas del régimen iraní”, la Fuerza al-Quds del Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter, acusó al canciller Zarif de ser "cómplice" de las malignas actividades del régimen.

"Recientemente, el presidente @realDonaldTrump sancionó al Líder Supremo de Irán, que se enriqueció a expensas del pueblo iraní. Hoy, Estados Unidos designó a su principal apologista @JZarif. Es tan cómplice en el comportamiento ilegal del régimen como el resto de la mafia de @khamenei_ir.", dice el mensaje del secretario de Estado de EE.UU., que incluye una fotografía en blanco y negro de Zarif, con una cita entre comillas, firmada por Pompeo, que dice: "“El Ministro de Exteriores Zarif, un oficial sénior y apologista del régimen, ha sido cómplice por años de las malignas actividades del régimen iraní”.

Como consecuencia de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de Zarif que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses son bloqueados. Además, las personas o instituciones que realizan o faciliten ciertas transacciones con el ministro pueden verse expuestas a sanciones.

Esta medida contra el diplomático iraní llega meses después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva sancionando al líder supremo iraní.

Zarif respondió a las sanciones estadounidenses a través de un tuit asegurando que lo hacían porque representa una amenaza para su agenda.

“La razón de EE.UU. para designarme a mí es porque yo soy el “principal portavoz en el mundo” de Irán ¿Eso en realidad es tan doloroso? No tiene ningún efecto en mí o mi familia, pues no tengo propiedad o intereses fuera de Irán. Gracias por considerarme tan grande amenaza para su agenda”, tuiteó Zarif.

La agencia Reuters reportó que un funcionario estadounidense aseguró EE.UU. no está cerrando la puerta a posibles conversaciones para lograr un acuerdo nuclear entre ambos países, pues no consideran que Zarif no es quien toma las decisiones.

La tensión entre Teherán y Washington han aumentado desde que el presidente Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015, en el que participan otras potencias, el año pasado.