Cómo George Washington encendió una tormenta política sobre Acción de Gracias

En septiembre de 1789, los miembros del primer Congreso de Estados Unidos se acercaron al primer presidente de la nación, George Washington, y le pidieron un día nacional que llevara por nombre Día de Acción de Gracias.

Esa solicitud aparentemente benigna encendió un furor en el Congreso sobre los poderes presidenciales y los derechos de los estados. Los críticos tenían dos principales preocupaciones con la idea de una proclamación presidencial para declarar un Día de Acción de Gracias nacional.

Primero, algunos vieron el Día de Acción de Gracias como una fiesta religiosa, lo que lo colocó fuera del alcance del presidente. En segundo lugar, los opositores a la medida creían que el presidente no tenía la autoridad para convocar a un Día de Acción de Gracias nacional porque eso era asunto de los gobernadores.

Fue un momento desafiante para la joven nación. Estados Unidos había ganado la Guerra Revolucionaria, pero el país, formado por las 13 antiguas colonias, aún no estaba completamente unificado. Llamar a un Día de Acción de Gracias nacional era una forma de unir a los estadounidenses.

Al final, Washington emitió una proclamación, la primera proclamación presidencial de la historia, llamando a un "día nacional de acción de gracias y oración pública". También se le ocurrió una solución diseñada para apaciguar a la oposición.

"Cuando emitió la proclamación, envió copias de eso a los gobernadores de cada uno de los estados, 13 en ese momento, y les pidió que convocaran un Día de Acción de Gracias nacional el día que Washington especificó, el último jueves de noviembre", dice Melanie Kirkpatrick. , autora de " Thanksgiving: The Holiday at the Heart of the American Experience", y miembro del Instituto Hudson. "Y por supuesto, ante el prestigio de Washington, todos los gobernadores lo hicieron".

Sin embargo, la batalla por un Día de Acción de Gracias nacional no terminó allí.

Como presidente, Thomas Jefferson se negó a emitir proclamaciones de Acción de Gracias, a pesar de que lo había hecho como gobernador de Virginia. John Adams y James Madison emitieron proclamas para días de "ayuno, oración y acción de gracias".

Sin embargo, después de Madison, ningún presidente de los Estados Unidos emitió una proclamación de Acción de Gracias hasta Abraham Lincoln. Lo hizo en medio de la Guerra Civil en 1863, en un esfuerzo por unificar el país.

“La batalla de Gettysburg se había librado unos meses antes. Se estaba haciendo evidente que la Unión iba a ganar ”, dice Kirkpatrick. “Todas las familias en Estados Unidos se vieron profundamente afectadas por esa terrible guerra. En medio de todo eso, estaban hablando de las bendiciones del país y de lo que teníamos que estar agradecidos. Y luego le piden a la gente que se una como uno, con un solo corazón y una sola voz, para celebrar la fiesta ”.

Desde entonces, cada presidente ha pedido un Día de Acción de Gracias nacional.

La división sobre cuándo celebrar la festividad fue tan profunda que la mitad de los estados adoptaron el nuevo día, mientras que la otra mitad se apegó al día tradicional. Roosevelt finalmente revocó su decisión, y el Congreso terminó el largo debate nacional sobre el Día de Acción de Gracias en 1941 al aprobar una ley que hace que el cuarto jueves de noviembre sea un feriado legal .

Hoy, el Día de Acción de Gracias continúa unificando a millones de estadounidenses que se reúnen para celebrar las vacaciones con familiares y amigos. Muchos servirán comidas tradicionales como pavo, relleno, batatas y salsa de arándanos.