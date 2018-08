Gates describe desvío de millones a través de cuentas en Chipre

El antiguo socio de Paul Manafort dijo el martes a los miembros del jurado cómo pasó años ocultando millones de dólares en ingresos extranjeros como préstamos para reducir el pago tributario del ex presidente de la campaña Trump.



Rick Gates, el testigo estrella del gobierno, contó cómo él y Manafort utilizaron compañías fantasma offshore y cuentas bancarias en Chipre para canalizar el dinero, todo mientras ocultaban las cuentas y los ingresos del Servicio de Rentas Internas de EE.UU., IRS por sus siglas en inglés.



"En Chipre, se documentaron como préstamos. En realidad, fue básicamente dinero moviéndose entre cuentas'', dijo Gates durante su segundo día de testimonio en el juicio por fraude financiero de su ex jefe.



Los fiscales convocaron a Gates, calificado por los testigos como el "hombre de confianza'' de Manafort, para dar a los jurados información de primera mano de un conspirador que, según ellos, ayudó a Manafort a llevar a cabo un elaborado esquema de evasión de impuestos y fraude bancario en alta mar.



Los abogados defensores de Manafort han intentado pintar a Gates como un malversador, mentiroso y el instigador de cualquier conducta delictiva, y han intentado varias veces impugnar su credibilidad ante el jurado.



Gates entró a un tribunal abarrotado un día después de que reconoció tranquilamente haber malversado cientos de miles de dólares de Manafort y dijo que los dos habían cometido crímenes juntos escondiendo dinero en cuentas bancarias extranjeras y falsificando documentos de préstamos bancarios.



Manafort y Gates fueron las dos primeras personas acusadas en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre Rusia y la campaña de Trump. Pero Gates se declaró culpable meses después y acordó cooperar en la investigación de Mueller sobre Manafort, el único estadounidense acusado por el fiscal especial de optar por el juicio en lugar de declararse culpable.



Se espera que Gates, quien dijo haberse reunido con el gobierno 20 veces antes de su testimonio, enfrente un contundente interrogatorio el martes cuando los abogados de la defensa intentan socavar su credibilidad y echarle la culpa a él.



En un reflejo de la importancia de Gates para el caso de la fiscalía, un carrito de aproximadamente media docena de documentos en blanco y negro que llevan su nombre fue presentado en el tribunal antes de su testimonio.



El enfrentamiento entre los antiguos socios comerciales antiguos y exmiembros sénior de la campaña Trump atrajo a decenas de personas que esperaron durante horas fuera del tribunal y luego abarrotaron la sala del tribunal y una sala adjunta que transmitía en video el proceso.



En un testimonio temprano el martes, Gates relató su papel en la creación de cuentas bancarias extraterritoriales para Manafort, un acuerdo complejo que fue solicitado por ricos y poderosos empresarios ucranianos que financiaron el trabajo de consultoría política de Manafort en el país.



Gates puso la responsabilidad directamente a los pies de Manafort, reforzando el caso de la fiscalía de que Manafort tenía el control total de sus finanzas y dirigía las acciones de Gates. Él contó cómo Manafort negoció la estructura de pagos extraterritoriales en persona con oligarcas ucranianos, y luego Gates codificaría los detalles por escrito.



Gates también describió a los miembros del jurado cómo presentó reiteradamente documentos financieros falsos a petición de Manafort, ya que a su ex jefe le preocupaba que estaba pagando demasiado en impuestos y, más tarde, que sus fondos se estaban agotando.



En una nota leída al jurado, Gates dice que Manafort escribió "WTF'' y "no contento'' con los pagos de impuestos que tendría que hacer.



La decisión de que Gates se auto-involucre en el estrado en la presentación de documentos bancarios y hipotecarios falsos fue claramente estratégica, y los fiscales esperaban sacar algo de fuerza de un agresivo interrogatorio.



Gates reconoció repetidamente su papel en engañar a los preparadores de impuestos, bancos y otros profesionales financieros sobre las finanzas de Manafort.



En un caso, reconoció haber producido una carta falsa de condonación de préstamos entre la empresa consultora de Manafort y una entidad chipriota que controlaba.



El fiscal Greg Andrés señaló que había creado una "carta de perdón de préstamos entre el Sr. Manafort y el Sr. Manafort".



"Sí'', dijo Gates.



Durante el testimonio, Manafort no miró a Gates como lo hizo el lunes. En lugar de eso, miró a su antiguo protegido periódicamente, pero en su mayoría miró fijamente a los documentos mostrados para el jurado en una pantalla frente a él. Gates se mantuvo enfocado en Andrés y el jurado.



Cuando la prueba se interrumpió para almorzar el martes, Manafort miró a su esposa, sentada en la primera fila, sonrió y le guiñó un ojo, seguido de una sacudida rápida de la cabeza, pareciendo indicar que el testimonio de la mañana no le alteraba, ni le molestaba.



Hasta el momento, ese testimonio ha proporcionado al jurado una cuenta condenatoria.



Gates ha leído los nombres de más de una docena de compañías ficticias que él y Manafort establecieron en Chipre, San Vicente y las Granadinas y el Reino Unido para ocultar las ganancias del trabajo de consultoría política ucraniana de Manafort.

También dijo al jurado que él y Manafort sabían que estaban cometiendo crímenes durante años como parte de la estructura de pagos extraterritoriales. Además describió en detalles cómo falsificó las solicitudes de préstamos y otros documentos para ayudar a Manafort a obtener más préstamos bancarios.



Además de esos delitos, Gates ha revelado otra conducta delictiva.



Gates, que espera sentencia, dijo al jurado que desvió el dinero sin el conocimiento de Manafort mediante la presentación de informes de gastos falsos. También cometió fraude de tarjetas de crédito e hipotecas, falsificó una carta para un colega involucrado en un acuerdo de inversión e hizo declaraciones falsas en una deposición bajo la dirección de Manafort.



El caso contra Manafort no tiene nada que ver con el trabajo de ninguno de los hombres para la campaña de Trump y no ha habido discusión durante el juicio sobre si la campaña de Trump coordinó con Rusia, la pregunta central que el equipo de Mueller ha intentado responder. Pero Trump ha mostrado interés en los procedimientos, tuiteando el apoyo a Manafort y sugiriendo que había sido tratado peor que el gángster Al Capone.



El juez de distrito de EE. UU. T.S. Ellis III, quien se enfrentó con los fiscales instándoles a que se dieran prisa para presentar su caso, ha permitido en gran parte que la fiscalía interrogue a Gates sin interrupción.