Funeral de Franklin llena iglesia de oraciones y estrellas

Un elenco estelar de dolientes llenó una iglesia en Detroit de oraciones y canciones el viernes para el funeral de Aretha Franklin, honrándola no solo como la Reina del Soul sino también como una buena amiga, pariente, feligresa y activista.

Los invitados al templo Greater Grace incluyeron al expresidente Bill Clinton, la ex primera dama Hillary Clinton, el reverendo Jesse Jackson y los cantantes Stevie Wonder y Smokey Robinson.

Robinson, el grande de Motown, recordó que tenía 8 años la primera vez que oyó a Franklin tocar el piano y que desde entonces fueron buenos amigos que podían charlar por horas. “Eres tan especial”, dijo antes de entonar unas cuantas líneas de su canción “Really Gonna Miss You”: “Realmente te extrañaré, realmente será diferente sin ti”, cantó en inglés.

El servicio, que duraría unas siete horas, incluyó muchos elementos, emociones y grandes entradas que fueron sellos de las más de seis décadas de Franklin en los escenarios sacros y seculares. Fue una despedida tanto grandiosa como personal.

Ariana Grande cantó uno de los éxitos más grandes de la Reina del Soul, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, y Faith Hill “What a Friend We Have In Jesus”. La Orquesta de Aretha Franklin tocó un popurrí que incluyó “I Say a Little Prayer”, ″Angel” y otras canciones conocidas de la artista, así como las piezas góspel “I Love the Lord” y “Walk in the Light”.

Barbara Sampson leyó una declaración del expresidente George W. Bush que decía que Franklin continuará inspirando a futuras generaciones. El reverendo Al Sharpton leyó un comunicado del expresidente Barack Obama, quien escribió que “su trabajo reflejaba lo mejor de la historia estadounidense”.

Sharpton recibió una ovación cuando criticó al presidente Donald Trump por decir que la cantante “trabajó para” él al reaccionar a su muerte. “Ella cantó para ti”, dijo Sharpton sobre Franklin, quien había actuado en recintos propiedad de Trump. “Trabajó para nosotros”.

​Franklin murió el 16 de agosto de cáncer pancreático a los 76 años.

Sus restos arribaron en una carroza Cadillac LaSalle de 1940 más de dos horas antes de comenzar el funeral. Vestía un largo traje dorado y zapatos de tacón con lentejuelas, su cuarto atuendo en una semana de eventos previos a su sepelio.