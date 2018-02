Legisladores de Florida detienen medida para prohibir rifles de asalto

Los estudiantes que sobrevivieron al tiroteo en la escuela de Florida comenzaron un viaje al Capitolio estatal para instar a los legisladores a evitar otra masacre, pero en cuestión de horas la Legislatura, que apoya el derecho a portar armas, detuvo efectivamente cualquier posibilidad de prohibir los rifles de asalto como el utilizado en el ataque.

La acción legislativa energizó aún más a los adolescentes mientras se preparaban para enfrentarse a los legisladores que han reprimido los esfuerzos de control de armas durante décadas en un estado en el que 1,3 millones de personas tienen permisos para portar armas ocultas.



"Votan para que ocurran tiroteos continuamente. Estas personas que rechazaron la propuesta de ley no han experimentado lo que nosotros. Quiero decirles: 'Podrían ser ustedes'", dijo Noah Kaufman, de 16 años, mientras hacía un viaje de más de 600 kilómetros a Tallahassee.



Tres autobuses transportaban a 100 estudiantes que, después del ataque que mató a 17 personas, quieren revivir el movimiento de control de armas. Los adolescentes llevaban sacos de dormir y almohadas y abrazaban a sus padres mientras partían, muchos con camisetas borgoña con los colores de su escuela.

Los estudiantes pasaron el viaje de siete horas revisando sus teléfonos, mirando videos y leyendo comentarios en las redes sociales sobre el tiroteo, algunos de los cuales los acusaron de ser peones liberales.



Mientras tanto, en la capital estatal un representante demócrata solicitó una medida procesal que habría permitido a la Cámara controlada por los republicanos considerar la prohibición de los cargadores de gran capacidad y los rifles de asalto como el AR-15 que utilizó el sospechoso, Nickolas Cruz.

El proyecto de ley había sido asignado a tres comités pero no estaba programado para una audiencia. La Cámara rápidamente rechazó la moción demócrata. Los legisladores votaron siguiendo las líneas partidistas, y los republicanos criticaron a los demócratas por forzar la votación.



Debido a que los comités no volverán a reunirse antes de que la sesión legislativa finalice el 9 de marzo, la medida esencialmente extingue la esperanza de que los legisladores voten sobre cualquier medida drástica para restringir los rifles de asalto, aunque otras propuestas aún podrían considerarse.



"Nadie en el mundo con el menor indicio de un alma no se conmueve con esta tragedia'', dijo el estratega republicano Rick Wilson. "La discusión debe ser una discusión más larga, mayor y más amplia ''.

Lizzie Eaton, estudiante de tercer año en Marjory Stoneman Douglas High School, pasó el día presionando a los senadores de ambos partidos y concluyó que los legisladores simplemente "no nos estan escuchando''.



La votación fue "desgarradora'', dijo. "Pero no vamos a parar''.



Los estudiantes planean realizar una manifestación el miércoles para ejercer más presión sobre la Legislatura.



"Realmente creo que nos van a escuchar'', dijo Chris Grady, un estudiante de último año de secundaria que estaba en el autobús.



El ataque del 14 de febrero pareció superar la resistencia de algunos en el liderazgo político del estado, que ha rechazado las restricciones de armas desde que los republicanos tomaron el control tanto de la oficina del gobernador como de la Legislatura en 1999. Sin embargo, muchos miembros del partido aún tienen una fuerte resistencia a cualquier medida de control de armas.



Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado dicen que considerarán aumentar las restricciones de edad para las compras de armas y revocar temporalmente las armas de alguien si se considera que esa persona es una amenaza para los demás. El gobernador Rick Scott, también republicano, convocó a grupos asignados para proponer medidas para proteger a las escuelas de la violencia armada.

Los legisladores probablemente dirán que aprobar un nuevo proyecto de ley es casi imposible con solo dos semanas y media de la sesión legislativa. Algunos legisladores que están pensando postularse en un boleto estatal son conscientes de sus posiciones delicadas, ya que los propietarios de armas conforman enormes bloques de votación en algunas partes del estado, especialmente en el Panhandle.



Wilson dijo que sabe que los estudiantes "quieren que pase algo'', y que necesitan ''un momento para presentar su caso''.



Pero, dijo, "la idea de que uno agite una varita y cambie la ley es algo que probablemente colisionará con la realidad''.



Los estudiantes de Parkland también planean reunirse el miércoles con los principales líderes legislativos, incluidos Corcoran y el presidente del Senado Joe Negron.

Florida tiene una reputación de ampliar los derechos de armas. Negron patrocinó un proyecto de ley de 2011 que Scott promulgó como ley que prohibía a las ciudades y condados regular las ventas de armas y municiones.

Las autoridades dijeron que Cruz, de 19 años, tuvo una serie de altercados con las autoridades escolares que terminaron con su expulsión. La policía fue llamada reiteradamente a su casa durante toda su infancia. Sus abogados dijeron que había muchas señales de advertencia de que él era mentalmente inestable y potencialmente violento. Sin embargo, legalmente compró un rifle semiautomático.



El Senado también está considerando aumentar el gasto en programas de salud mental para las escuelas y otorgar a las fuerzas del orden mayor poder para retener involuntariamente a alguien que se considera un peligro para ellos. La cámara también analizará una propuesta para sustituir a un maestro u otra persona en la escuela para que estén autorizados a portar un arma.



Kyle Kashuv, un estudiante de 16 años en la escuela secundaria, dijo que apoyaba el porte de armas antes del tiroteo. "No tenía ningún problema con que alguien tuviera una pistola de cualquier calibre '', dijo Kashuv, mientras viajaba en el autobús a Tallahassee. "Estaba totalmente de acuerdo. Pero después de la situación, me di cuenta de que tenemos algunos problemas en nuestra sociedad y debe ser abordado. El hecho de que alguien que fue tan firme en el apoyo de los derechos de armas de fuego ahora reconoce la necesidad de cambios "realmente muestra cuán importante es lo que estamos haciendo", dijo.