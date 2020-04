Fauci apunta al Remdesivir como avance “significativo” en la lucha contra el coronavirus

El medicamento conocido como Remdesivir ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de pacientes con COVID-19, según dijo este miércoles el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. (NIAID, por sus siglas en inglés).

"Remdesivir tiene un claro y significativo efecto positivo al disminuir el tiempo de recuperación", dijo Fauci, que se ha hecho popular por sus explicaciones sobre la pandemia en las conferencias de prensa, en las que comparece como miembro del equipo designado por la Casa Blanca para gestionar la pandemia.

Fauci ofreció sus declaraciones ante un grupo de periodistas en la Oficina Oval de la residencia presidencial.

El eminente científico explicó que un ensayo internacional, con control de placebo, comenzó en el instituto que él mismo dirige el 21 de febrero con cientos de pacientes con coronavirus que permanecían hospitalizados.

Según el experto, el tiempo de recuperación de los estudiados fue de 11 días para los que recibieron el medicamento experimental, en comparación con 15 días para los pacientes que recibieron un placebo, según el NIAID.

“Cada vez se que tenga evidencia clara de que un medicamento funciona, se tiene la obligación ética de informar de inmediato a las personas que están en el grupo placebo para que puedan tener acceso y todos los otros ensayos que se están llevando a cabo ahora tienen un nuevo estándar de atención", dijo Fauci a los periodistas.

El Remdesivir, un medicamento en fase experimental fabricado por Gilead Sciences, se administra por vía intravenosa y está diseñado para interferir con una enzima que reproduce material genético viral.

En pruebas con animales contra el SARS y el MERS, enfermedades causadas por coronavirus similares, ha ayudado a prevenir la infección y a reducir la gravedad de los síntomas. Pero aún no está aprobado en ninguna parte del mundo para ningún uso.

Se esperaba que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) otorgara el miércoles autorización para su uso con carácter de emergencia para el tratamiento de pacientes con COVID-19.

Otro estudio de Remdesivir no había llegado a una conclusión positiva, un tema por el que los periodistas le preguntaron a Fauci en la Oficina Oval.

"Es un estudio con poca potencia", dijo Fauci en referencia a un estudio de China publicado en The Lancet que encontró que el Remdesivir no era eficaz en el tratamiento de pacientes con COVID-19. "Ese no es un estudio adecuado", aseveró Fauci.

COVID-19 ha matado a más de 227.000 personas en todo el mundo, incluidas más de 60.000 en Estados Unidos.

El total de contagios confirmados en EE.UU. supera el millón, la mayor cantidad reportada por cualquier país del mundo.

"Es una cantidad tremenda", reconoció el miércoles el presidente Donald Trump, quien consideró que este dato supone "una indicación" de que las pruebas diagnósticas estadounidenses "son tan superiores".