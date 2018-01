VOA Entrevista: Haley habla sobre Corea, Palestinos y Rohingyas

NUEVA YORK - La embajadora de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, habló con la colaboradora de la VOA, Greta Van Susteren, el miércoles, en Nueva York.

Haley habló sobre diversos temas, incluidos Corea del Norte y del Sur. A continuación, la transcripción completa de la entrevista.

VAN SUSTEREN: "Embajadora, me alegro de verle, señora".

HALEY: "Gracias".

VS: "Embajadora, primero quiero hablar sobre Corea del Norte. La noticia es que Corea del Norte, la RPDC y Corea del Sur van a caminar juntos en los Juegos Olímpicos bajo esa única bandera. ¿Qué piensa sobre eso?

H: "Creo que es bueno que Corea del Norte y Corea del Sur estén hablando. Pero no debemos dejarnos engañar por el hecho de que solo porque han tenido conversaciones sobre los Juegos Olímpicos y que esto va a suceder, eso va a quitarle el lado peligroso a Corea del Norte. Hasta que realmente detengan las pruebas de misiles balísticos, hasta que realmente demuestren que están dispuestos a desnuclearizarse, debemos ser muy cuidadosos. Han hecho estas charlas antes, eso es lo que la detuvo durante todos estos años. Tenemos que asegurarnos de que se trata de tomar acción, y esa acción es detener por completo toda la actividad nuclear que están haciendo".

VS: "Bueno, aparentemente incluso va un poco más allá, que habrá un equipo de hockey conjunto entre Corea del Norte y Corea del Sur".

H: "Creo que está bien. Creo que si quieren hacer eso, está bien. Pero no detiene la presión internacional de todos los que le dicen a Corea del Norte que se detenga. Entonces, pueden ir y tener esa cooperación regional en ese nivel, pero al final del día, todavía tenemos misiles nucleares en Corea del Norte que continúan probando y continúan amenazando a los Estados Unidos y al mundo. Entonces, vamos a mantener eso a la vanguardia ".

VS: "Cree que esto es más un asunto de divide y vencerás, y esto es una especie de ... hay algún motivo detrás de Kim Jong Un, no es solo un interés en los Juegos Olímpicos y la unificación de la península, que hay algún mensaje para Estados Unidos?"

HALEY: "Creo que esto es una distracción. Creo que esto está haciendo lo que Corea del Norte siempre ha hecho, que es cuando las cosas se calientan, comienzan a hablar. Pero el problema es que no vamos a jugar el mismo juego que siempre hemos jugado. No solo vamos a hablar y pensar que de repente han visto el camino y han visto la salida. Tienen que decirnos que van a detener las pruebas. Tenemos que ver que las pruebas realmente se detienen. Y luego, tenemos que saber que van a eliminar el programa ".

VS: "¿O qué?. Quiero decir, si no lo hacen. Hemos tenido acuerdos antes con Corea del Norte donde han engañado. Tenemos la situación en la que han logrado sortear las sanciones. Han tenido países que burlaron las sanciones. ¿Qué significa "¿o qué?" Y escuché que el presidente Obama dijo que no vamos a permitir que Corea del Norte se convierta en una nación nuclear. He escuchado a personas en la actual administración del presidente decir que son una nación nuclear, tienen un arma nuclear, simplemente no han descubierto cómo lanzarla. Entonces, ¿dónde estamos en esto?

H: "Pero no nos sentimos cómodos con que sean una nación nuclear, y nunca lo haremos, porque hemos visto lo imprudente ..."

VS: "Entonces, ¿qué hacemos?"

H: "Mire, el hecho de que Corea del Norte y Corea del Sur estén tomados de la mano hoy no significa que la amenaza no haya desaparecido. Estados Unidos y la comunidad internacional mantendrán la presión sobre Corea del Norte para que se desarme por completo. Hasta ese momento, vamos a esperar y asegurarnos de que no haya actividad ni pruebas. Pero cuando llegue ese momento, decidiremos en ese momento. Todas las cartas están realmente en manos de Corea del Norte sobre cómo respondemos. Entonces, si hacen lo correcto ... entonces estamos felices de trabajar con ellos. Si no lo hacen, tenemos opciones sobre la mesa ".

VS: "Es interesante. Por primera vez, corríjame si me equivoco, en realidad puede, Estados Unidos, el embajador ante la ONU aquí, lograr que China y Rusia apliquen sanciones contra Corea del Norte. ¿Cómo surgió la idea?"

H: "Como sabe, hemos hecho tres resoluciones hasta ahora. Creo que fue el proyecto de ley de sanciones más grande que jamás haya existido en un país. Creo que lo que teníamos que hacer era mostrar la amenaza y mostrar que la amenaza era real. Y luego también mostrar que Corea del Norte no estaría haciendo esta prueba de misiles balísticos si no tuvieran el dinero para hacerlo. No están usando los ingresos para alimentar a su gente, están usando los ingresos para construir armas para hacer estas pruebas. Entonces, lo que dijimos fue que debemos cortar el flujo de ingresos. Y entonces, ahora se ve que el 90 por ciento de la operación se cortó. Más de un tercio del petróleo ha sido cortado. Se han detenido varios problemas comerciales. Las inversiones se han detenido. Pero se trata de asegurarse de que no tengan suficiente dinero para continuar con el programa nuclear ".

VS: "Entonces, ¿cree que Kim Jong Un solo va a decir, 'OK, no estamos ganando dinero, entonces vamos a parar'?"

H: "No sabemos lo que va a hacer. Pero no podemos estar bien con solo decir, ya sabes, él nunca va a ir allí. Quiero decir, esta es una amenaza real para Estados Unidos, así que debemos tomarla en serio. Tenemos que mantener la presión. No hay descanso desde el punto de vista de los Estados Unidos ".

VS: "¿Qué pasa con la falsa alarma? Tuvimos la de Hawai recientemente y ahora Japón. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer para combatir eso? No podemos seguir enviando falsas alarmas a las personas".

H: "Creo que es aterrador. Quiero decir, es absolutamente aterrador para la gente en el terreno que las recibe. Pero también creo que la administración hará todo lo posible para asegurarse de que todo eso esté en su lugar y funcione correctamente, y esas son las cosas que tenemos que controlar continuamente y seguir asegurándonos de que no suceden.

VS: "Hace poco fue a Pakistán, es decir, a Afganistán. Acaba de regresar. ¿Por qué fue allí?"

H:" Bueno, quería ver qué ... cómo estaba funcionando la estrategia de EE.UU. y les diré que está funcionando extremadamente bien".

VS: "¿Cuál es la estrategia y cómo se mide el éxito?"

H:" Entonces, creo que hay que mirar ... Primero de todo, que todo el Consejo de Seguridad fue, lo cual es grandioso, porque pudieron ver el compromiso de Estados Unidos en Afganistán y lo que Estados Unidos estaba buscando hacer para asegurarse de que Afganistán nunca sea la fuente del terrorismo en el futuro. Y entonces, tenemos que detener el terrorismo. Unas pocas cosas: ya les hemos dicho que esto tiene que ser dirigido por los afganos y asumido por los afganos y que Estados Unidos va a apoyar ese proceso, pero tienen que tener la responsabilidad de hacerlo, y lo han hecho. Ya estamos viendo reformas en la corrupción. Han establecido la jubilación, pasando de 72 a 60 años, lo que básicamente eliminó a 4.000 líderes militares, incluidos 70 generales. Así que ahora, hay una generación más joven entrando al ejército. Vemos que las niñas ahora van a la escuela, lo que no estaba sucediendo. El estado de las mujeres está cambiando. Tiene un largo camino por recorrer, pero está cambiando, y están realmente reconociendo la responsabilidad que tienen. Y lo que hemos visto más que nada es que los talibanes están muy debilitados y se han hundido y están a punto de llegar a la mesa. Eso es exactamente lo que queremos".

VS: "Creo -y corríjame si me equivoco- una de las cosas ... los problemas en Afganistán es que obtiene ayuda terrorista de Pakistán. ¿Estoy en lo correcto?"

H: "Bueno, eso es una amenaza".

VS:" Esa es una amenaza real y un problema real, y como consecuencia, estamos cortando la ayuda de Estados Unidos. El presidente Trump ha tenido tuits muy duros después del Año Nuevo, y ha tenido palabras duras acerca de que Pakistán dice que le estamos cortando nuestra ayuda".

H:" Bueno, creo que lo que usted vio es, a través de todas nuestras reuniones con Afganistán, hubo una cosa que siguió sonando cierta en todas ellas. Y es, que cada vez que Afganistán comienza a avanzar en la dirección correcta, Pakistán los lleva hacia atrás, debido a la capacidad que sigue teniendo sobre los terroristas en Pakistán. Desde nuestro punto de vista, la única forma en que tendremos un Afganistán seguro y estable es si eliminamos esa amenaza. Le hemos dicho a Pakistán. Hemos tratado de trabajar con ellos. Ellos no querían hacerlo. Les estamos haciendo saber que hablamos en serio. No vamos a cambiar ni darles mil millones de dólares en ayuda militar para que alberguen a los terroristas que disparan contra nuestros soldados. No vamos a hacer eso. Y entonces, cortar esa ayuda militar les envió un mensaje. Espero que eso los lleve a la mesa y se den cuenta de que tienen que detener esto. No se trata solo de Afganistán. No se trata solo de la región. Se trata del mundo. E hicimos un punto fuerte al hacerlo.

VS: "No pretendo tener todas las soluciones, pero cuando cortamos la ayuda a Pakistán, naturalmente, lo primero que nos preocupa es si creamos o no un vacío. Sabemos que China ya ha construido un ejército, o están trabajando en una base militar en Pakistán. Y tenemos una situación en Pakistán donde históricamente, A.Q. Khan fue quien le dio la tecnología a Corea del Norte para el arma nuclear. Entonces, naturalmente, si nos distanciamos, no es que Pakistán haya sido un buen amigo para nosotros, pero en la medida en que retengamos el dinero, no corremos el riesgo de crear más incentivos para que Pakistán trabaje con Corea del Norte, y para que China avance a tener una mayor influencia en Pakistán, cuando esperamos que nos ayuden en Corea del Norte?"

H: "Sabe, sé que mucha gente tiene tácticas y piensa 'Oh, pero esto va a suceder, y eso sucederá ". Lo que sé es lo que ya sucedió, que es que todos han caminado de puntillas por Pakistán durante años, y Pakistán ha seguido albergando el terrorismo. Ahora, estamos haciendo las cosas de manera diferente. Ya no recompensaremos el mal comportamiento. Y entonces, esto es decirle a Pakistán, 'No sigas más actuando como si estuvieras haciendo lo correcto y lastimando lo que estamos tratando de hacer. Si quieres estar con nosotros, entonces queremos que estés con nosotros. Pero si vas a seguir trabajando en contra de nosotros, no vamos a pagar para que lo hagan".

VS: Israel no está contento con quienes piensan antiisraelí ¿Cómo se ejecuta y cómo se distribuye el dinero, la ayuda, a los campamentos palestinos?

HALEY: Es muy pesado desde el punto de vista de la administración. Pero también, el otro lado es que no vamos a recompensar el mal comportamiento. Dicen que ya no quieren tener nada que ver con nosotros. Van y nos llevan a las Naciones Unidas e intentan, básicamente, ser muy hostiles en lo que dicen y lo que hacen. No vamos a pagar para ser maltratados. No tiene sentido. Lo que vamos a decir es: 'Mire, queremos ayudarlo, pero antes que nada, debe mostrarnos que va a reformar algo que está roto'. En segundo lugar, "No pienses que puedes sentarte allí y decir cosas odiosas sobre nosotros y darte la vuelta y escribirte un cheque". Está mal en todo momento. Y básicamente, lo que estamos diciendo es: 'Mira, puedes tener esto un poco, pero después de eso, se va a reevaluar la relación".

Transcripción en desarrollo. Por favor vuelva a visitarnos.