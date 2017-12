Ringo Starr y Barry Gibbs, caballeros del Reino británico

LONDRES - El exbaterista de The Beatles, Ringo Starr, y el cantante de los Bee Gees Barry Gibb fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico por la reina Isabel II de Inglaterra.

Ringo, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, se sumó a los Beatles en 1962 para reemplazar a Pete Best. El baterista fue la voz líder en algunos éxitos de la mítica banda británica como "Yellow Submarine" y "With a Little Help from my Friends".

Starr ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus compañeros de banda en 1988, y nuevamente en 2015 por su carrera como solista tras la separación de los Beatles.

Por su parte Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. La banda grabó algunos clásicos del pop como "Stayin' Alive" y "Night Fever".

"'Es un gran honor y un placer ser considerado y reconocido por mi música y mis obras de caridad, dos cosas que amo. Paz y amor. Ringo'", dice el mensaje del exBeatle.

El mensaje de Gibb, también citado por PA, dice: "Este es un momento en la vida que debe ser atesorado y nunca olvidado. Quiero reconocer cuánto mis hermanos son responsables por este honor. Es tanto de ellos como mío".

Otros incluidos en la lista de Honores de Año Nuevo de la reina Isabel II, son: el autor Michael Morpurgo (caballero), los parlamentarios Tory: Graham Brady y Cheryl Gillan (caballero y dama respectivamente), el rapero inglés Wiley (MBE), la escritora inglesa Jilly Cooper (CBE), el actor Hugh Laurie (CBE) y el cantante Marc Almond ( OBE).

Con información de Reuters y PA