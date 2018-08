En contraste con Trump, Primera Dama elogia a LeBron James

La primera dama, Melania Trump, se apartó de las críticas de su marido a la estrella de la NBA, LeBron James, para felicitar su trabajo en favor de los niños e incluso ofrecer visitar su escuela para niños en riesgo.



"Parece que LeBron James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación y, como siempre lo hizo, la Primera Dama anima a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que enfrentan los niños hoy'', dijo la portavoz de la Sra. Trump, Stephanie Grisham, en un comunicado el sábado.



El tono de la declaración contrastaba fuertemente con el tuit del presidente Donald Trump la noche del viernes después de una entrevista de James en CNN en la que dijo al periodista Don Lemon que "nunca se sentaría" frente a Trump, a quien James ha criticado en el pasado. La entrevista tuvo lugar en la escuela "I Promise'' de James en su ciudad natal de Akron, Ohio.



"Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon'', twitteó Trump en un ataque a la red de noticias que a menudo ridiculiza. "Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer".



Mientras que muchos atletas profesionales antiguos y actuales saltaron a la defensa de James, la portavoz de la señora Trump notó que la iniciativa Be Best de la primera dama para niños promueve "la importancia del comportamiento en línea responsable'' así como su bienestar y vida saludable.



"Su plataforma se centra en visitar organizaciones, hospitales y escuelas, y estaría dispuesta a visitar la escuela I Promise en Akron'', dijo Grisham.



La señora Trump se ha mantenido al margen de los puntos de vista de su esposo antes.

En junio, cuando las familias inmigrantes que ingresaban ilegalmente a Estados Unidos estaban siendo separadas en la frontera entre Estados Unidos y México bajo las políticas de la administración Trump, ella dijo a través de su portavoz que "odiaba" ver las separaciones y que creía que EE.UU. es país que necesita "seguir todas las leyes, pero también un país que gobierna con corazón".