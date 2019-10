EE.UU. persiste en firmar acuerdo comercial con China

El gobierno de Trump aún espera firmar un acuerdo comercial inicial con China, el próximo mes, a pesar de la cancelación de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Chile.

El anuncio de cancelación del importante evento fue anunciado por el gobierno austral este miércoles, según afirmó, debido a las protestas.

En el encuentro, según ha indagado la agencia Reuters, los funcionarios estadounidenses esperaban finalizar el tan anunciado evento.

La persistencia en no abandonar los acuerdos fue anunciado hoy por la Casa Blanca.

La actual administración republicana dijo que parecía que el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico aún no tenía una ubicación alternativa, planificada para su reunión del 11 al 17 de noviembre, después de que Chile canceló su plan para albergar a líderes mundiales.

"Esperamos finalizar la Fase Uno del histórico acuerdo comercial con China en el mismo plazo", dijo la Casa Blanca citada por Reuters.

Hasta horas tempranas del martes, negociadores de Washington y Pekín trabajaban para completar el texto de los acuerdos para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de China, Xi Jinping, lo firmaran en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Si no se firma en Chile, eso no significa que (el acuerdo) haya fracasado. Sólo implica que aún no está listo", aseguró un funcionario estadounidense.

El presidente Sebastián Piñera declinó acoger la cumbre APEC, en un intento por enfocarse en darle curso a los reclamos que afloraron en las protestas que convulsionaron al país y dio lugar a un cambio sustancial en cantidad de miembros de su gabinete.

"Esta es una decisión muy difícil que nos causa mucho dolor", dijo el mandatario durante el anuncio desde el Palacio de La Moneda en Santiago.

"Nuestra meta es firmarlo en Chile, pero algunas veces los textos no están finalizados. Pero hay avances y esperamos que finalmente el acuerdo (interino) pueda firmarse en Chile", concluyó.

En un mensaje conciliador con la decisión gubernamental chilena, la directora ejecutiva de la Secretaría de APEC, Rebecca Fatima, expresó su apoyo a la cancelación de la cumbre.

“La seguridad y bienestar de Chile y nuestras economías miembro, son la máxima prioridad de APEC. Como tal, la Secretaría de APEC apoya la decisión de Chile de suspender la organización de la semana de líderes de APEC”, publicó el diario La Tercera, de Chile.