Embajador Thomas Shannon se retira

El tercer diplomático de más alto rango del gobierno estadounidense anunció su renuncia el jueves después de casi 35 años de servicio, la más reciente en un flujo constante de oficiales de carrera que abandona el Departamento de Estado desde que Donald Trump ingresó a la Casa Blanca hace poco más de un año.

"Mi decisión es personal e impulsada por el deseo de atender a mi familia, hacer un balance de mi vida y establecer una nueva dirección para los años que me quedan", dijo Thomas Shannon en un comunicado.

El secretario de Estado Tillerson dijo a The Associated Press que le pidió a Shannon que no renunciara y admitió que la partida de Shannon sería una pérdida. "Treinta y cinco años de experiencia no es algo que reemplaces de la noche a la mañana", dijo. Tillerson elogió a Shannon por su conocimiento "enciclopédico" de la diplomacia de EE.UU. y agregó: "Siempre habrá un lugar para Tom Shannon en el Departamento de Estado".

A pesar de las palabras de elogio de Tillerson, es probable que la partida de Shannon provoque nuevas críticas por parte de los detractores de la administración de que Trump y Tillerson están destruyendo el servicio exterior, lo que ha creado serios problemas de moral entre las filas.

El subsecretario de Diplomacia Pública Steven Goldstein negó que la partida de Shannon estuviera relacionada con la baja moral en medio de severos recortes presupuestarios y la reorganización en el Departamento de Estado.

Goldstein dijo que Shannon esperaba pasar más tiempo con su padre tras la reciente muerte de su madre y afirmó que Shannon le dijo a Tillerson que permanecería en la agencia durante el primer año de la transición de Tillerson, y que la marca de un año llegó el jueves.

"El secretario lo lamenta tanto como todos los demás, pero respetamos la decisión que ha tomado", dijo Goldstein en Greenbrier, West Virginia, donde él y Tillerson se reúnen con legisladores republicanos en un retiro.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, elogió el servicio de Shannon en las administraciones republicana y demócrata.

"Es un patriota, un diplomático y un gran estadounidense que ha servido bajo seis presidentes y 10 secretarios de estado. Su decisión es personal. El secretario (Rex Tillerson) le ha pedido al subsecretario Shannon que permanezca en el cargo hasta que se nombre su sucesor, y para garantizar una transición sin problemas al nuevo subsecretario de asuntos políticos. Él acordó hacerlo ", dijo Nauert el jueves.

La renuncia de Shannon deja otro vacío en las altas esferas del Departamento de Estado, donde 13 puestos de subsecretario y subsecretario y docenas de embajadas permanecen vacantes.

Shannon, de 60 años, acordó permanecer en la agencia durante unos meses, mientras que el Senado confirma a otro subsecretario.

Shannon es ampliamente respetado en la comunidad diplomática de los Estados Unidos, ya que ha prestado servicio bajo seis presidentes.

"... mi servicio ha sido definido por nuestro juramento al cargo y el compromiso que hacemos para proteger y defender nuestra Constitución, nuestras instituciones y nuestros valores", dijo Shannon. "Detrás de este compromiso está nuestro profundo respeto por la voluntad del pueblo estadounidense y la determinación de promover los intereses y el bienestar de nuestra nación asegurando el éxito de nuestros gobiernos electos".