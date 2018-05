Pompeo exalta "rectitud esencial" de EE.UU. en discurso a personal diplomático

El secretario de Estado, Mike Pompeo, elogió el miércoles la "rectitud esencial" de Estados Unidos en los asuntos mundiales al instar a los desmoralizados diplomáticos estadounidenses a actuar con firmeza y agresividad mientras promueven y llevan a cabo las políticas exteriores de la administración Trump.

En un discurso a los empleados del Departamento de Estado, Pompeo explicó que sus repetidos llamamientos para que la agencia recupere su "aplomo" significa que los diplomáticos deben actuar con confianza, sabiendo que la causa de EE.UU. es justa. El evento fue cerrado a periodistas ya que Pompeo dijo al personal que quería que sus conversaciones con ellos fueran privadas, pero el Departamento de Estado publicó extractos de sus comentarios preparados.

"Aplomo no es arrogancia; no es jactancia, no es ego ", dijo Pompeo, según los extractos. "No, aplomo es confianza; en uno mismo, en las ideas de uno. En nuestro caso, es la rectitud esencial de América. Y es la agresividad nacida del conocimiento recto de que nuestra causa es justa, especial y se basa en los principios básicos de América".

"Nuestra tarea es preservar nuestra civilización de la dignidad humana, la libertad individual, la democracia, la soberanía nacional y el estado de derecho, y desafiar a cualquiera que busque derribarla", dijo. "Deberíamos estar orgullosos y confiados en Estados Unidos y sus valores: debemos llevar ese aplomo diplomático hasta los confines de la tierra; humildemente, noblemente y con la habilidad y el valor que sé que todos ustedes poseen ".

Pompeo, quien reemplazó a Rex Tillerson, su antecesor despedido el mes pasado, se encuentra en su tercera semana en el trabajo. En su audiencia de confirmación prometió, y ha dicho públicamente en numerosas ocasiones, que quiere que el Departamento de Estado recupere su "aplomo". Esas palabras fueron recibidas con alivio por parte de muchos empleados del Departamento de Estado asediados que criticaron el respaldo de Tillerson a importantes recortes presupuestarios y reducciones de personal.

El ex jefe de la CIA ya ha revertido algunas de las directivas más impopulares de Tillerson mediante el levantamiento de una congelación de 16 meses a las contrataciones y la restauración de un programa que permite a los cónyuges diplomáticos trabajar en embajadas en el extranjero.

Aún así, muchos diplomáticos siguen preocupados porque Trump se retiró de varios acuerdos clave que habían sido logros diplomáticos de la administración anterior, como el acuerdo nuclear de Irán, el acuerdo climático de París y un acuerdo comercial de la Cuenca del Pacífico. También le ha dado la espalda a décadas de política estadounidense al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y al trasladar la embajada de los Estados Unidos a la ciudad santa desde Tel Aviv.

Sin embargo, Pompeo sostuvo que Trump aprecia la diplomacia y la usará como una fuerza para proteger los intereses estadounidenses.

"Somos afortunados de que nuestro Presidente valore y comprenda el poder de la diplomacia, y sepa que debemos usar todas las herramientas diplomáticas que disponemos", dijo.