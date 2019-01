Juez se niega a abrir cargos penales contra Assange

Un juez federal rechazó una solicitud para abrir documentos sellados sobre cargos criminales contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que fueron revelados erróneamente en otro caso.

En una resolución emitida el miércoles, la jueza de distrito Leonie Brinkema dijo que los defensores de la prensa libre que buscan revelar los cargos no tienen pruebas de que Assange haya sido realmente acusado.

El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa solicitó que se revelen los cargos luego de que un fiscal federal escribió sin querer una referencia al "hecho de que Assange ha sido acusado" en un caso no relacionado.

El gobierno ha reconocido que cometió un error, pero no ha confirmado públicamente que se hayan presentado cargos contra Assange.

Después de que se cometió el error, los medios de comunicación, entre ellos The Associated Press, informaron que Assange está enfrentando cargos no especificados bajo sello. Pero esos informes se basaron en fuentes anónimas.