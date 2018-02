Servicio Postal de EEUU presenta estampilla por Año Nuevo Chino

Puede que no conozcan a Kam Mak, pero probablemente hayan visto su trabajo. En 2008, el artista chino-estadounidense fue seleccionado por el Servicio Postal de EE.UU. para crear una estampilla anual hasta 2019, para su serie "Celebrando el Año Nuevo Lunar".

El sello del Año del Perro es el más reciente, y Mak dice que resalta algunas de las tradiciones de esas fiestas.

"En el sello Año del Perro, decidí utilizar tres tallos de bambú de la suerte. En la tradición china, tres bambú de la suerte simbolizan primero, la bendición y la suerte, el segundo es una larga vida, y el tercero es la riqueza. También incluí un dibujo del signo Fu, que significa bendición y suerte ".

Los sellos del Año Nuevo Lunar datan de la década de 1980, cuando la Organización de Chino-Estadounidenses, ahora conocida como OCA - Defensores de Asia y el Pacífico Asiáticos, comenzó a instar al servicio postal a emitir un sello que honre las contribuciones de los estadounidenses de origen chino en Estados Unidos.

Mak explica que Jean Chen, una de sus miembros, abrió el camino después de que ella encontró un libro sobre la historia del Ferrocarril Transcontinental con una foto que mostraba solo a trabajadores caucásicos celebrando la finalización del ferrocarril en 1869.

"Ella estaba indignada por no ver a un chino-estadounidense en ninguna de esas fotos. Y sintió que eso no estaba bien. Y se le ocurrió la idea de cabildear con el Servicio Postal de Estados Unidos para que tuviera algún tipo de sello que honrara a estos chinoestadounidenses que ayudaron a construir el ferrocarril. Ese ferrocarril transformó a Estados Unidos y muchos chinos dieron sus vidas para construirlo", señaló.

La primera estampilla del Año Nuevo Lunar, emitida en 1992, fue diseñada por el artista gráfico de Hawaii, Clarence Lee. Debido a su popularidad, el Servicio Postal de EE.UU. encargó a Lee que diseñara una serie que representara a los 12 animales del zodíaco chino.

La serie de Mak, que celebra algunas de las costumbres y tradiciones navideñas que perduraron a lo largo del tiempo, incorpora los diseños de corte de papel de Lee.

Su favorito, dice, presenta flores de narcisos, emitidas en 2010 para el Año del Tigre. "Llega con muchos recuerdos, porque era algo que mi abuela cultivaría justo antes del año nuevo lunar y cuando era pequeño siempre la veía hacerlo ... Y la fragancia de la flor siempre me recuerda que el año nuevo lunar está llegando y siempre trae de vuelta, el recuerdo muy cariñoso de estar con mi abuela".

Mak, que nació en Hong Kong, emigró a Estados Unidos con su familia en 1971 y se crió en el barrio chino de Nueva York. Allí, el niño de 10 años enfrentó barreras del idioma y el desafío de adaptarse a una nueva vida.

"Mi papá era lavaplatos en un restaurante chino y trabajaba seis días a la semana", dijo. "Y mi madre estaba trabajando en una maquiladora, seis días a la semana, 12 horas al día. Tuvieron problemas, porque el salario es muy bajo ... lucharon solo para cuidarnos".

Mak recuerda que durante ese tiempo, las pandillas proliferaban en Chinatown e intentaban reclutar nuevos miembros. Un amigo se unió a una pandilla. "Un día escuché que a mi amigo le dispararon en un teatro chino", dijo Mak. "Y todo eso, realmente me asustó mucho. Y me di cuenta, 'Oh chico, quiero asegurarme de que no termine en esa situación'. Y creo que a partir de entonces, realmente comencé a tomar la escuela muy en serio. Porque creo que esa fue realmente mi salida ".

Mak no era un buen estudiante, pero era bueno para hacer fotos. En poco tiempo, se involucró con el City Art Workshop, que permitía a los jóvenes del centro de la ciudad, como él, explorar las artes. Hoy, a sus 50 años, Mak es profesor en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, donde enseña pintura. También ha ilustrado numerosos libros, incluido un recuento de un antiguo cuento popular chino, "El príncipe dragón", del reconocido autor Laurence Yep.

Finalmente, Mak ilustró y escribió su propio libro ilustrado llamado "My Chinatown: One Year in Poems". Se trata de un niño pequeño que crece en Chinatown. A través de una organización llamada Behind the Book, comparte su experiencia de inmigrante con estudiantes de la ciudad de Nueva York.

"[Ellos] son en su mayoría niños latinos y afroestadounidenses (del) centro de la ciudad. Así que, además de leerles el libro, los llevo a Chinatown y les hago experimentar todas las cosas que experimenté al crecer ... solo quiero despertar su imaginación y quiero que aprendan sobre otras culturas, además de lo que solo saben en su propio vecindario ".

Y quiere que las personas con las que se encuentra estén orgullosas de quiénes son y no se avergüencen si son diferentes. Recordó una charla en una escuela pública en Chinatown.

"Y así, después de mi presentación a este grupo de niños, un grupo de escolares chinos se me acercaron muy emocionados (y dijeron): 'Kam, estoy tan feliz de que haya un libro sobre mí'. Yo digo, 'Sí, este libro trata sobre todas nuestras experiencias, nuestras experiencias similares'. Entonces, en ese momento, me sentí realmente emocionado porque,... el libro en sí mismo había conmovido a otros niños, y no sentirían que están aislados, (por)que en realidad hay un libro que de verdad tiene una gran influencia sobre cómo crecieron y es algo con lo que se pueden identificar. Y creo que eso es algo muy positivo ".

Para Kam Mak, continuar con el legado de las estampillas del Año Nuevo Lunar, y la cultura y herencia china, no solo es una gran responsabilidad, sino también una misión personal.