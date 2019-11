CPJ honra dedicación y valentía de periodistas nicaragüenses

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) entregó el jueves en Nueva York los premios correspondientes a 2019 y dos comunicadores nicaragüenses estuvieron entre los galardonados.

Se trata de Lucía Pineda Ubau, directora de noticias del medio 100% Noticias y su colega Miguel Mora, fundador del mismo. Ambos, laureados por la labor que han desarrollado en Nicaragua bajo difíciles condiciones.

Mora, que fue detenido y acosado por el gobierno de Daniel Ortega, describió el reconocimiento como un aliciente para seguir su carrera.

“Es una bendición del Dios Altísimo, que lo sentimos como un abrazo solidario, como un escudo protector”, indicó.

El periodista premiado se refirió la violación a los derechos humanos que ocurre en este momento en Nicaragua, pues ambos vienen representando a un pueblo “que está siendo masacrado, reprimido y encarcelado”.

Mora dijo que en estos días en que visita Estados Unidos ha podido reunirse con los influyentes The Washington Post y The New York Times, y elogió como estos medios están “enterados” y “enfocados en ayudar al pueblo de Nicaragua informando con la verdad”.

Por su parte Pineda, que ha sido detenida por su labor y tal como denunció oportunamente, fue hostigada de modo particular.

Pineda relató como en una visita a The New York Times, sintieron que sus ejemplos sirvieron de inspiración a sus colegas estadounidenses, “porque trabajar bajo una dictadura… sabés que salís, pero no sabés que vas a regresar; o te pueden matar y te pueden secuestrar”, y agregó que es algo que les pasó tanto a ella como a Mora, que permanecieron detenidos e incomunicados por 172 días.

La concesión del premio del CPJ, señaló Pineda, es un fuerte mensaje para el presidente Ortega. “Lo que significa es que regresen las libertades a los nicaragüenses, que se premia el buen periodismo, la valentía, al periodista que se pone al lado correcto de la historia”.

El jueves 21 de noviembre fueron premiados además la periodista Patrícia Campos Mello, del diario Folha de S. Paulo, en Brasil; la periodista independiente india Neha Dixit, y Maxence Melo Mubyazi, director del medio digital independiente Jamii Forums, de Tanzania.

Honrar a quienes se arriesgan

En aparte de la cena de honor a los premiados, la periodista Amanda Bennett, hoy directora de la Voz de América dedicó palabras de elogio para quienes se arriesgan en este duro oficio.

“La libertad de prensa está bajo ataque en todo el mundo y este premio honra a esas valientes personas que luchan por mantener una prensa libre”, señaló.

Bennett, con una larga carrera en el periodismo, en medios como Bloomberg, Wall Street Journal, reconoció que un premio así, también es para quienes “sufren la falta de libertad”, por eso, insistió, “es maravilloso honrar a estos dos periodistas nicaragüenses por el trabajo que hacen”.

La VOA, explicó Bennett, “aboga por la libertad de prensa, por hacer una prensa libre, no solo para nosotros sino para todos”.

“Sin libertad de prensa no hay otras libertades. Todas las libertades vienen de ahí porque la libertad de prensa es lo que mantiene la honestidad de todas las instituciones que nos rodean”, concluyó.

Un derecho fundamental

Por su parte, Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, dijo que para la institución “la libertad de prensa es un derecho fundamental. No puede haber una democracia, no pude haber una sociedad libre si no hay libertad de prensa”.

La libertad de expresión y prensa, refirió Simon, “está amenazada en todo el mundo, pero existen amenazas particulares en América Latina”.

El ejecutivo dijo que el galardón es una manera de reconocer a “dos periodistas que están haciendo un trabajo muy diferente [a otros], pero están luchando para esta preciosa libertad; defendiendo el derecho del periodismo, informando a sus sociedades e informando al mundo”.

Simon fue preciso con la persecución a los dos premiados comunicadores en Nicaragua.

“Hay muchas amenazas a la libertad de prensa en todo el hemisferio, pero es muy raro que un periodista sea encarcelado. No es algo que pase comúnmente. Pero en Nicaragua sí, han estado estos dos periodistas encarcelados, existen muchos niveles de violencia, y los que están trabajando allí están enfrentando la violencia callejera, del gobierno, y enfrentando la represión del gobierno”, apuntó.

Finalmente, Simon calificó el trabajo de Pineda y Mora: “(…) estos periodistas la han vivido (la persecución), han sido detenidos, encarcelados, y han salido con las ganas, la intención de seguir con ese trabajo. Queremos reconocer la dedicación que tienen estos periodistas a su profesión”.

El CPJ fue fundado en 1981 promueve la libertad de prensa y los derechos de los periodistas a nivel mundial, y es miembro del International Freedom of Expression Exchange (IFEX, por sus siglas en inglés), una red de más de 70 organizaciones no gubernamentales que monitorean las violaciones a la libertad de expresión alrededor del mundo.

(Ronen Suárez y Luis Felipe Rojas colaboraron con este reportaje).