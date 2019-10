EEUU: Corte Suprema considerará sentencias de francotirador de Washington

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará el miércoles argumentos orales para decidir si ratifica la cadena perpetua sin derecho a fianza para el francotirador de Washington D.C. Lee Boyd Malvo, por asesinatos y otros crímenes que cometió a los 17 años, informa el servicio local, Capital News Service.

Malvo y su amigo, John Allen Muhammad, aterrorizaron el área de Washington, Maryland y Virginia durante 22 días a partir del 2 de octubre de 2002, en tiroteos que dejaron un saldo de 10 muertos y tres heridos.

Los llamados “Francotiradores de D.C.” fueron aprehendidos en un área de descanso de una autopista cerca de Myersville, Maryland.

La Corte Suprema decidirá si las sentencias de cadena de perpetua sin derecho a fianza impuestas a Malvo en Virginia, por crímenes cometidos cuando era menor de edad, violan las protecciones contra el castigo cruel e inusual que garantiza la Octava Enmienda de la Constitución, reseña la información local.

En 2012, la Corte Suprema decretó que los individuos que cometen un crimen como menores de edad no pueden recibir condenas obligatorias de cadena perpetua in derecho a fianza a menos que us crímenes indiquen “incorregibilidad permanente”. La decisión también sería aplicada retroactivamente.

El caso le da a la corte de nueve magistrados, ahora con cinco jueces conservadores la oportunidad de frenar lo que ha sido un movimiento gradual hacia una mayor indulgencia para los delincuentes juveniles.

Los abogados de Malvo, en su apelación al alto tribunal, alegan que sea que la estructura de la sentencia estatal sea “obligatoria” o “discrecional”, el fallo de 2012 protege a un menor de las condenas a cadena perpetua sin derecho a fianza.

Los abogados de Randall Mathena, el director de la prisión estatal Red Onion de Virginia, donde Malvo está encarcelado, alegan que debido a que Virginia no impone sentencias obligatorias mínimas para el crimen capital, la sentencia de Malvo está exenta de la revisión del fallo de la Corte Suprema.

Un juez federal en Virginia decretó que las sentencias de Malvo deben ser anuladas en base al fallo de la Corte Suprema de 2012. Una apelación de Mathena a la corte del Cuarto Circuito también dio como resultado un fallo a favor de Malvo, indicando que tenía derecho a una nueva sentencia.

Mathena luego apeló a la Corte Suprema.

El compañero de Malvo, Muhammad, tenía 41 años al momento de los ataques, y fue sentenciado a muerte por inyección letal en Virginia, en 2004. En 2009, fue ejecutado.

Malvo fue inculpado por dos cargos de crimen capital en Virginia. Se declaró culpable de ambos para separar los cargos de crimen capital, intento de crimen capital y dos cargos de usar un arma de fuego mientras cometía un delito mayor.

Los abogados de Malvo habían usado la defensa de la locura temporal, indicando que había sido adoctrinado por Muhammad y que actuaba bajo su control. Un jurado en Chesapeake, Virginia, rechazó esa defensa y lo declaró culpable.

Malvo fue traído a Estados Unidos desde Antigua, por Muhammad, un exsoldado y experto francotirador, que lo entrenó en tácticas militares durante casi un año.

En 2004, Virginia le impuso a Malvo cuatro cadenas perpetuas sin derecho a fianza. Desde entonces, ha pasado los siguientes años apelando sus sentencias en diferentes frentes.

En 2017, en la Corte de Circuito del Condado de Montgomery, en Maryland, el juez Robert Greenberg, negó una solicitud de Malvo para que sean reconsideradas sus seis sentencias de cadena perpetua en el estado.

Greenberg, dijo en su fallo que el juez James Ryan, quien sentenció a Malvo en el Condado de Montgomery, “consideró afirmativamente todos los factores relevantes en juego”, y dijo que Malvo “está irreparablemente corrupto”, según cita el Washington Post.

Los abogados de Malvo han apelado esa decisión.