EEUU: Aerolíneas cancelan vuelos a China, gobierno considera restringir viajes

El brote de coronavirus que se originó en Wuhan, China ha forzado a las aerolíneas en Estados Unidos a cancelar vuelos debido a la baja demanda, mientras que el gobierno norteamericano considera restringir los viajes hacia el país asiático.

United Airlines y Finnair han suspendido algunos vuelos hacia China y otras compañías han reembolsado a los pasajeros que ya no desean viajar al país. United ha cancelado 24 vuelos hacia tres ciudades chinas programados para los primeros días de febrero y Finnair suspendió todos sus servicios a China.

El Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar, dijo el martes en una conferencia de prensa que “todas las opciones” para tratar con la propagación de una enfermedad contagiosa “tienen que estar sobre la mesa, incluyendo las restricciones de viaje”.

Estados Unidos, en donde se han confirmado hasta ahora cinco casos del nuevo coronavirus, exhortó el lunes a los estadounidenses a "reconsiderar" cualquier plan para viajar a China. También advirtió específicamente sobre viajar a la provincial de Hubei, el epicentro del brote de coronavirus donde se han reportado miles de casos.

El secretario Azar también dijo durante una conferencia de prensa que EE.UU. ha ofrecido enviar un equipo de expertos en enfermedades infecciosas a China para ayudar con sus esfuerzos de salud pública y pidió más cooperación y transparencia al gobierno chino.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que China acordó que puede enviar expertos internacionales "lo antes posible". No estaba claro cuándo una delegación de la OMS se dirigiría a China y qué países participarían en la misión.

Hasta el momento, según las más recientes cifras de China, el virus ha causado la muerte a 106 personas y hay 4.610 casos de contagio confirmados.

Estados Unidos está buscando acceso en el terreno para estudiar datos de salud que puedan confirmar si el virus puede propagarse antes de que las personas tengan síntomas como fiebre, y para ayudar con las medidas de contención de enfermedades de China, dijeron Azar y otros funcionarios de salud de EE. UU. conferencia de prensa.

A pesar de su rápida propagación, Azar dijo que los riesgos de la enfermedad no están claros, ya que Estados Unidos todavía está aprendiendo sobre su gravedad, período de incubación y si existe un peligro real de que sea transmitido por personas sin síntomas.

No hubo evidencia de transmisión de persona a persona en los Estados Unidos, dijo Azar, y agregó que no era necesario que los estadounidenses usaran máscaras quirúrgicas en lugares públicos.

Avión con personal de EE.UU. parte de Wuhan

Un avión fletado por Estados Unidos, partió de Wuhan el martes por la tarde, con destino a California, informó CNN.

Cerca de 240 estadounidenses podrían estar en el vuelo que hará una escala para recargar combustible en Anchorage, Alaska, antes de llegar la madrugada del miércoles a Ontario, California, a unas 35 millas al este del centro de Los Ángeles, según el portavoz del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Alaska, Clinton Bennett.

Se espera que unas tres docenas de diplomáticos estadounidenses y sus familias estén a bordo, dijo a CNN un funcionario estadounidense con conocimiento del asunto. El Departamento de Estado ha dicho que los ciudadanos estadounidenses pueden abordar de forma reembolsable si hay espacio disponible.

Los pasajeros pasarán por tres registros de salud antes de llegar a su destino, dos antes de salir de China y el tercero al hacer escala en Alaska, dijo Ivar Satero, director del Aeropuerto Internacional de San Francisco. A su arribo en California, permanecerán dos semanas en cuarentena, informó la cadena de televisión, citando fuentes oficiales.

La prioridad en el vuelo se dio a ciudadanos estadounidenses "en mayor riesgo de contraer el coronavirus" si se quedan en Wuhan, dijo un funcionario del Departamento de Estado. Se calcula que hay unos 1000 estadounidenses en residiendo en Wuhan, dice CNN.

El Departamento de Estado ha emitido un alerta de viaje de nivel 4 para Wuhan, según la cual ningún estadounidense debe viajar a la ciudad mientras el virus sigue teniendo impacto, dijo el lunes el vicepresidente Mike Pence.

Al momento, 20 aeropuertos estadounidenses monitorean a los pasajeros por síntomas del coronavirus, por orden de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades.

