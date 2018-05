Trump: Cumbre con Corea del Norte podría no ser en junio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su cumbre planeada con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, podría no realizarse el próximo mes.



"Si no sucede, tal vez sucederá más tarde", dijo Trump. "Puede que no funcione para el 12 de junio".



Trump agregó, sin embargo, que "hay una gran posibilidad de que tengamos la reunión", y calificó las conversaciones preliminares entre su administración y las autoridades norcoreanas, hasta ahora, de "una buena experiencia".



Trump también dijo de Kim que "creo que habla en serio" sobre las conversaciones planificadas.



Trump, que hizo las declaraciones en la Oficina Oval junto al presidente surcoreano Moon Jae-in, explicó que "hay ciertas condiciones que queremos. Creo que obtendremos esas condiciones ".



Cuando se le preguntó acerca de las condiciones, Trump respondió: "Preferiría no decirlo". Pero afirmó que la desnuclearización de Corea del Norte "debe tener lugar".



Corea del Norte ha indicado que podría suspender la reunión debido a desacuerdos sobre las condiciones de la desnuclearización unilateral de los Estados Unidos.



"Todo en uno (desnuclearización) sería mucho mejor", declaró Trump, pero reconoció que por "razones físicas" que podrían no ser inmediatamente posibles, Kim tendría que aceptar abandonar su arsenal nuclear "en un período muy corto de tiempo".



Durante un intercambio de 35 minutos con periodistas en la Oficina Oval, Trump dijo que si Kim acepta eso," garantizaré su seguridad ", lo que haría feliz a Kim y "su país será rico".

Corea del Sur, China y Japón, de acuerdo con Trump, están dispuestos a invertir "sumas de dinero muy, muy grandes para ayudar a Corea del Norte a ser grande" si se llega a un acuerdo para deshacerse de las armas nucleares de Pyongyang.



"Si no funciona, no puede ser feliz", dijo Trump, quien recientemente advirtió que Corea del Norte sería "diezmada" si no acepta renunciar a su arsenal atómico.



Moon, que vino a Washington desde Seúl para tratar de convencer a Trump de que no cancelara la reunión del mes próximo en Singapur con el líder del Norte, dijo que tiene "toda la confianza [Trump] para lograr una hazaña histórica" logrando que Corea del Norte se desnuclearice, poner fin a la Guerra de Corea, establecer las relaciones entre Washington y Pyongyang y así traer "paz y prosperidad" a la mitad norte de la península.



"No escatimaré esfuerzos para proporcionar todo el apoyo necesario", declaró Moon. "El destino y el futuro de Corea dependen de esto", agregó.



Las conversaciones de dos horas entre Trump y Moon el martes marcaron su sexta reunión, a pesar de que han hablado por teléfono en numerosas ocasiones.



Moon, en la discusión de la Oficina Oval, atribuyó a Trump el cambio de tono positivo de Corea del Norte, diciendo: "La persona que está a cargo es el presidente Trump. El presidente Trump ha podido lograr este cambio dramático ".



Trump, en respuesta a una pregunta de un periodista surcoreano, dijo: "Tengo una gran confianza en el presidente Moon, y creo que Corea del Sur es muy afortunada de tenerlo".



Luego de una histórica reunión intercoreana entre Moon y Kim el mes pasado, Pyongyang suspendió abruptamente una ronda de seguimiento de conversaciones de alto nivel entre el Norte y el Sur, lo que generó enojo por los continuos ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur.



Trump dijo que las dos Coreas han estado separadas durante décadas por "un límite artificial" y predijo "quizás algún día en el futuro se reúnan y volverán a ser una Corea".



También se está debatiendo entre Seúl y Washington el tamaño y el costo de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur para defenderlo del Norte.



Según los informes, la administración de Trump está considerando reducir la cantidad de personal militar estadounidense del nivel actual de 28.500. Un funcionario de Corea del Sur dijo que Seúl y Washington "permanecen muy alejados en cuanto a la cuestión del costo compartido".