Jefe del Comando Sur: Dinero del tráfico de drogas financia a Maduro

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom, en inglés), almirante Craig Faller, dijo que el dinero ilícito de narcóticos forma una "gran parte" de la financiación del gobierno en disputa que dirige Nicolás Maduro en Venezuela.

"Si usted es un líder del cártel, ahora ve que el transporte comercial y aéreo para distribuir su producto través de Venezuela es un camino fácil, y Maduro y su régimen ilegítimo están recibiendo una tajada de esto", dijo Faller, en una extensa entrevista exclusiva con la Voz de América.

El militar agregó que el tráfico ilícito de narcóticos a través de Venezuela ahora entorpece la labor de Estados Unidos y sus aliados en detectar, monitorear e interceptar drogas ilegales.

El SOUTHCOM ayudó a interceptar 280 toneladas métricas de drogas ilegales el año pasado, y las muertes por drogas en los Estados Unidos disminuyeron por primera vez en 25 años, aunque esta disminución fue solo en un 5%.

“Tuvimos un muy excelente año fiscal 2019, pero nunca es suficiente. Tenemos que poder hacer más en la interdicción”, señaló.

Faller aseguró que “Estados Unidos está haciendo un progreso importante y bueno en la interceptación (de drogas)”.

Trabajo conjunto en la región

El alto funcionario castrense argumentó que se trata de un trabajo de colaboración “asistido con nuestros socios, y no hay mejores socios que El Salvador. El Salvador participa activamente en la defensa de Estados Unidos, ayudándonos a detener el flujo de drogas ilícitas”.

Si perdiéramos el acceso que tenemos la asociación con El Salvador, ¿qué haría eso? ¿Estaríamos ciegos en la guerra contra las drogas en el Pacífico?

Faller: Es fundamental que tengamos nuestro acceso, nuestra ubicación y la información que obtenemos aquí en los aviones de patrulla marítima que salen de aquí, son absolutamente esenciales para reconstruir eso. ¿Estaríamos ciegos? No estaríamos ciegos, pero tendríamos una imagen degradada del asunto. Y eso afectaría las interceptaciones, lo que afectaría vidas y familias en Estados Unidos.

Tuvimos un excelente año fiscal 2019, pero nunca es suficiente. Tenemos que poder ejercer más presión en el lado de la oferta, y nuestros socios realmente buenos como los colombianos han dado un paso adelante. Han estado erradicando la coca con las Fuerzas de Defensa de Colombia, y han estado trabajando duro, porque saben lo importante que es esto para Estados Unidos, y también afecta su seguridad.

¿Se perfila 2019 como un año récord para la cantidad de drogas capturadas?

Faller: Estamos analizando las estadísticas. Lo tuvimos, tuvimos éxito. Nosotros marcamos la diferencia. Sabemos que salvamos vidas. Es demasiado pronto para decir de dónde vendrá ese número, pero el equipo trabajó duro, porque saben lo importante que es la misión. Y trabajamos duro con nuestros socios. Eso es clave entre el 40 y el 50% de nuestras presentaciones fueron asociaciones con países como El Salvador, Guatemala, Colombia, donde trabajamos juntos. Ninguna nación puede ir sola cuando se trata de la seguridad de esta región, de este hemisferio: es nuestro vecindario, estos son nuestros vecinos. Todos somos estadounidenses. Y una de las áreas reales de progreso, ha sido la cantidad de asociación, la manera en que otras naciones han intensificado su trabajo para obtener realmente esto, porque saben que el flujo de material a través de El Salvador también afecta su seguridad.

Faller se refirió también a los esfuerzos del gobierno estadounidense hace por colaborar de manera estrecha con países como El Salvador, pues lo hace a través de la Armada de Estados Unidos, que “son profesionales en los que confiamos, que no sucumben a la corrupción y hacen lo correcto”.

Sobre la parte salvadoreña, enfatizó “están trabajando con nosotros porque es importante para nuestros dos países”.

Recientemente Faller dijo que tráfico de drogas en Venezuela había aumentado en aproximadamente un 50%, y es debido a la necesidad de subsistencia del gobierno en disputa de Maduro, quien “hace lo que sea necesario para mantener a su equipo en el poder, y en gran parte para mantener sus finanzas en marcha necesita dinero ilícito de los narcóticos”.

Venezuela impulsor del narcotráfico

Hay un obstáculo fundamental en el trabajo antidrogas, dijo Faller, “porque cuando sale de Venezuela, podría dejarse escondida en la carga de un barco de pesca comercial, un barco o avión comerciales” y eso “complica ciertamente nuestra capacidad de detectar, monitorear e interceptar, y vemos que, particularmente en el aire y en el mar, esas vías han aumentado. Y eso es una ventaja para Maduro y para nadie más”.

El militar insistió en que quienes dirigen el gobierno en disputa de Venezuela han influido en los hechos acaecidos recientemente en la región.

“La migración, ahora con cerca de 5 millones de personas ha tensado los servicios sociales del hemisferio”, recalcó.

“El tráfico ilícito de narcóticos hace que ahora sea un camino más difícil de detectar para nosotros. Otra razón son los lazos con Cuba, Rusia,Irán y, en cierta medida, con China, que son inútiles para apuntalar el régimen ilegítimo y apoyar a una nación que no es una democracia”, indicó.

Solidaridad y esperanza

La respuesta de EE.UU., señaló, ha sido principalmente en la planificación y el despliegue del buque naval Conmfort, dos veces en por año enfocado en ayudar a Venezuela.

“Comfort ha traído esperanza a las personas que más lo necesitan, aquellos que están afectados por esa crisis de los sistemas sociales. Desafortunadamente, no ha ido a donde más se necesita en Venezuela, porque no es una nación democrática y no podemos desembarcar y traer nuestro barco allí para proporcionar la comodidad necesaria. Tenemos la esperanza de que tal vez algún día sí”, explicó.

Finalmente Faller habló del difícil trabajo de Estados Unidos y sus socios en el área por explicar a los refugiados que dejen de llegar en gran número al país del norte, cuando están huyendo del hambre.

“Es difícil convencer a alguien que no tiene comida de que no es la mejor opción. Pero estamos viendo un progreso, los números [de inmigrantes] han bajado”.

Faller informó que están “trabajando duro para hacer nuestra parte en el ejército de EE.UU., El Comando Sur, y así colaborar con nuestros socios. Mucho de esto es compartir información, buscando dónde se cruza la migración con otras actividades ilícitas”.