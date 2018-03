Shannon: "EE.UU. está de la mano con Colombia"

El gobierno de Estados Unidos está junto a Colombia, dijo el jueves el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, al instalar en Bogotá el séptimo encuentro binacional de alto nivel.

Shannon leyó un mensaje enviado por el presidente Donald Trump en el que señaló que "Estados Unidos está de la mano de Colombia. No tiene Colombia mejor amigo y mejor aliado que Estados Unidos de América. Está de la mano de Colombia porque la prosperidad de ambos países está ligada. Nuestros intereses, nuestros valores son los mismos".

El subsecretario sostuvo que una vez consolidada la paz luego de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC, "Colombia asumió su justo lugar en el hemisferio y en el mundo como nación democrática con grandes logros y con un futuro brillante".

Shannon destacó que ambos países colaboran en muchos temas importantes como la lucha contra las drogas y el crimen organizado, la educación, el medio ambiente, la energía, la justicia y los derechos humanos y la seguridad global y regional.

La víspera el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, condecoró con una medalla a Shannon por sus más de 20 años de compromiso con la paz y la seguridad de Colombia.

"He tenido el gusto de trabajar en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia por más de dos décadas y no puedo pensar en algo que me dé más placer y más orgullo que ver la trayectoria de Colombia. Ustedes han demostrado que con coraje, valor, persistencia y determinación se puede enfrentar la violencia", sostuvo Shannon en la ceremonia junto a la canciller colombiana María Ángela Holguín.

En la tarde el funcionario norteamericano mantendrá un encuentro privado con el presidente Juan Manuel Santos en la casa de gobierno.