Acabadas de llegar, Russell y Ackie reconocen el peso que dejará "Star Wars" en sus carreras

La última trilogía de "La guerra de las galaxias" podría estar llegando a su fin, pero los recién llegados Keri Russell y Naomi Ackie esperan formar parte del conjunto de personajes memorables presentados a lo largo de la saga de las nueve películas de los Skywalker.

Russell está bien establecida, mientras que Ackie es una actriz en ascenso. Ambas aprendieron rápidamente sobre el peso de las altas expectativas como los nuevos coprotagonistas en "Star Wars: The Rise of Skywalker".

Ciertamente, Ackie no tardó mucho en descubrirlo. Las apuestas fueron presentadas en su primera reunión con el director J.J. Abrams, después que fuera seleccionada para interpretar a una noble guerrera llamada Jannah.

"No estoy tratando de asustarte, pero habrá muchas jóvenes negras que realmente se inspirarán en este personaje", recordó la actriz británica. “Eso me golpeó en el pecho. Me hizo decirme a mí misma: ‘Oh, Dios mío’, pero eso me ayudó a prepararme para este momento”, señaló J.J. Abrams.

"Rise of Skywalker", que se estrena en los cines el viernes, es la novena película de la llamada saga Skywalker, que comenzó con la original "Star Wars" en 1977. Traza la historia de los Skywalkers, de Anakin, un Jedi que se convirtió en el ejecutor más temible de la galaxia, Darth Vader, a través de su hijo idealista Luke y finalmente pasó a Kylo Ren, el hijo de la hija de Anakin, Leia.

Antes de "Star Wars", Ackie había protagonizado dos proyectos británicos, la serie de televisión "The End of the F...ing World" y la película dramática "Lady Macbeth", y dijo en su conversación por ‘chat’ con Abrams que pone todo en perspectiva para que su personaje pueda empoderar a las jóvenes de color e incluso a sí misma.

"Creo que si hubiera tenido eso en mi vida, tal vez habría sido un poco más fácil para mí crecer", dijo Ackie, cuyo personaje es un luchador por la libertad con cabello castaño rizado natural, que empuña un arco y una flecha desde lo alto de un caballo.

"Crecí necesitando eso, porque probablemente no me habría alisado tanto el cabello", continuó. "No habría tratado de meterme en cajas en las que nunca iba a encajar. Entonces, si este personaje puede ser parte del proceso de mujeres jóvenes, hombres y no binarios de alguna manera para ayudar a identificar su verdad, entonces lo haré una y otra vez porque sé que eso es lo que necesito en mi vida", concluyó Ackie.