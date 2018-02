Renuncia secretario de la Casa Blanca acusado de violencia doméstica

El secretario de la Casa Blanca, Rob Porter, quien trabajaba directamente en la Oficina Oval del presidente Donald Trump, dijo el miércoles que dejaría su puesto luego de conocerse denuncias en su contra de sus dos ex esposas que lo acusan de abuso físico, en el transcurso de sus matrimonios.

"Estas acusaciones escandalosas son falsas", dijo Porter en un comunicado.

Las ex esposas de Porter, Colbie Holderness y Jennifer Willoughby, publicaron en The Daily Mail testimonios en los que describen los comportamientos de Porter, como abusos físicos y emocionales.

Según informó el diario The New York Times, Willoughby, la segunda ex esposa de Porter, no respondió llamadas el miércoles, pero de acuerdo a una orden de protección de emergencia de un tribunal de Arlington, Virginia en 2010, existía una acusación previa en contra de Porter por violar un acuerdo de separación.

Por su parte, la señora Holderness, primera esposa de Porter, describió en The Daily Mail y en the website The Intercept, que en su relación, recibió "abuso verbal, emocional y físico".

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, confirmó la renuncia de Porter, pero aclaró que fue una decisión "personal" y que no se haría efectiva hasta que se encuentre su reemplazo.