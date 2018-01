Plan de Trump ofrece ruta a la ciudadanía para 1,8 millones de inmigrantes

WASHINGTON (AP) _ El presidente Donald Trump propone un plan que ofrece un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de los llamados "soñadores" inmigrantes, restricciones más estrictas a la inmigración legal y $ 25 mil millones en seguridad fronteriza, dijo la Casa Blanca, presentando un esquema que probablemente encontrará resistencia por parte de algunos de los aliados conservadores de Trump.



Altos funcionarios de la Casa Blanca ofrecieron un anticipo del marco de inmigración de Trump el jueves, considerándolo como un compromiso que podría aprobar el Senado. La propuesta representa un cambio para el presidente, que prometió eliminar un programa de la era de Obama que protegía a los inmigrantes traídos a los EE.UU. de niños y que están ahora en el país ilegalmente. Más tarde instó a los legisladores a extender el programa, pero sostuvo que no estaba considerando la ciudadanía.



El programa Acción Diferida para los Llegados en la infancia, de la era Obama, actualmente cubre a unos 690,000 de esos inmigrantes jóvenes, aproximadamente la mitad del número que calificó para el programa según estimaciones independientes. El plan de Trump expandiría el número ajustando algunos de los requisitos, dijeron los funcionarios, pero no ofrecieron detalles específicos. Pero, no permitiría que los padres de esos inmigrantes buscaran un estatus legal, dijeron los funcionarios.



El miércoles, Trump dijo que estaba abierto a un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes más jóvenes traídos ilegalmente a EE.UU. cuando eran niños. "Vamos a transformarnos en eso'', dijo Trump a los periodistas. "Va a suceder, en algún momento en el futuro, en un período de 10 a 12 años''.



Trump finalizó el programa DACA en septiembre, estableciendo el 5 de marzo como fecha límite para que el Congreso brinde protección legal o los destinatarios del programa volverían a estar sujetos a la deportación. Los funcionarios dijeron que Trump solo firmaría legislación que brinde esas protecciones si se implementan los otros cambios de inmigración que propone.



Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir públicamente el plan antes de su lanzamiento.





Trump había descartado previamente la idea de la ciudadanía para los Dreamers, diciendo en septiembre: "No estamos buscando la ciudadanía. No estamos buscando amnistía. Estamos buscando permitir que la gente se quede aquí ''.



Trump había aplazado a un grupo bipartidista y bicameral de legisladores para elaborar una propuesta de inmigración, diciendo que firmaría lo que aprobaran. Pero a medida que las conversaciones en el Capitolio se derrumbaban, en parte debido a la controversia provocada por Trump cuando comenzó a usar lenguaje vulgar para describir a otros países, la Casa Blanca decidió ofrecer su propio marco.



El comunicado sigue a las preocupaciones planteadas por el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, de que el presidente no había establecido suficientemente sus prioridades. Un funcionario dijo que la publicación del jueves representa un plan para el Senado, y que la administración espera que se apruebe un proyecto de ley diferente.



Los demócratas dijeron que se sintieron alentados el jueves por el apoyo de Trump, mientras que los republicanos fueron más cautelosos.



El moderado senador Joe Manchin, demócrata de Virginia, dijo que estaba "muy animado'' por las sorprendentes palabras de Trump, que el presidente hizo el miércoles en comentarios improvisados a los periodistas.



Entre los republicanos, el senador de Oklahoma James Lankford dijo que apoya el camino a la ciudadanía que describió Trump. El senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur, calificó las palabras de Trump como "positivas'' y dijo que la descripción de Trump "nos da un mejor sentido'' de sus puntos de vista, pero agregó, "Aún tenemos un largo camino por recorrer".