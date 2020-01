La Cámara votará para limitar acciones militares de Trump sobre Irán

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el miércoles que la Cámara votará una resolución destinada a limitar las acciones militares del presidente Donald Trump con respecto a Irán.

Pelosi afirma que las preocupaciones sobre la estrategia y las decisiones de la administración no se abordaron en una reunión informativa con los legisladores, señala Reuters.

El pasado lunes Pelosi hizo el anuncio sobre una resolución de poderes de guerra, pero no proporcionó muchos detalles en ese momento.

Es probable que la resolución sea aprobada por la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen la mayoría, pero su aprobación en el Senado, controlado por los republicanos de Trump, es menos segura.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Pelosi afirmó que se debe de "trabajar con el Congreso para avanzar en una estrategia de reducción de escalada inmediata y efectiva que evite más violencia”.

"Hoy, para honrar nuestro deber de mantener al pueblo estadounidense a salvo, la Cámara avanzará con una Resolución de Poderes de Guerra para limitar las acciones militares del presidente con respecto a Irán", dijo Pelosi en un comunicado.

"Esta resolución, que será liderada por la congresista Elissa Slotkin, irá al Comité de Reglas esta tarde y será traída al piso mañana", agregó.

Oposición desde dentro

Trump halló este miércoles, quizás sus oponentes más peligrosos, desde dentro de su propio partido. Después de una reunión explicativa sobre la decisión de operar contra el general Qassem Soleimani, dos de sus colegas expresaron sus inconformidades a la prensa.

"Probablemente fue la peor sesión informativa que he visto al menos sobre un tema militar en los nueve años que he servido en el Senado de los Estados Unidos", dijo el senador Mike Lee, republicano de Utah a la cadena NBC News.



Lee dijo que el informe lo dejó "algo insatisfecho" debido la información que allí se ofreció.



"Encuentro esto insultante y degradante", agregó Lee, diciendo que ahora planea votar a favor de la nueva resolución de poderes de guerra del senador demócrata Tim Kaine de Virginia. "Esa reunión me hizo cambiar de opinión", dijo Lee.



El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, de pie junto a Lee, estuvo de acuerdo y dijo: "Hoy, somos el senador Lee y yo que decimos que no estamos renunciando a nuestro deber".



Los funcionarios que lideraron la sesión informativa incluyeron al Secretario de Defensa Mark Esper, el Secretario de Estado Mike Pompeo, la directora de la CIA, Gina Haspel, y el Presidente del Estado Mayor Conjunto. Mark Milley.

Trump dijo en declaraciones el miércoles que Estados Unidos no necesariamente tenía que responder militarmente a los ataques con misiles iraníes contra bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses.

Explicar estrategia de EE.UU. ante Irán

Luego de la aparición pública de Trump este miércoles las reacciones -tanto a favor como en contra de las explicaciones sobre la manera de proceder con Irán- no se hicieron esperar tras la reunión informativa sobre lo ocurrido el martes.

El senador republicano por Florida, Marco Rubio, dijo que desde el Comité de Inteligencia han monitoreado durante nueve meses la situación “solo el año pasado, creo que se ha visto un aumento de más del 200% en los ataques de poderes iraquíes e iraníes contra Estados Unidos y sus intereses”.

Rubio insistió en que las fuerzas iraníes han hecho un peligroso trabajo de inteligencia: “Les diré esto, estoy convencido de que si no se hubieran tomado medidas decisivas, podríamos estar aquí hoy hablando de la muerte de docenas, si no cientos de estadounidenses a manos de las milicias chiítas que trabajan como representantes del régimen iraní".

En el mismo sentido el senador republicano por Arizona, Tom Cotton elogió la decisión de EE.UU. de eliminar al general Soleimani.

"Si Irán quisiera comenzar una pelea, Estados Unidos podría terminarla, y eso es exactamente lo que sucedió en los últimos 10 días. Qassam Soleimani, terrorista de Irán, fue el responsable de la muerte de miles de estadounidenses, se merecía exactamente lo que obtuvo. Estados Unidos y el mundo ahora están más seguros gracias a eso”.

El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut sentenció: “Nos fuimos con múltiples preguntas importantes que aún no tienen respuesta (…) y que se necesitaría explicar mucho más.