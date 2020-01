Abuso de poder: Demócratas argumentan contra Donald Tump en juicio político

El grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes que actúan como gestores en el juicio político contra el presidente Donald Trump, dieron a conocer este jueves los argumentos iniciales para destituir al mandatario.

"Los artículos del impeachment contra el presidente Trump se encuentran entre los cargos más serios que se han presentados contra un presidente", dijo el congresista demócrata Jerrold Nadler a los senadores.

"Y como indica nuestra lectura de los hechos, los artículos están respaldados abrumadoramente por la evidencia acumulada por la Cámara, a pesar del total bloqueo del presidente, de su intento de obstruir a los testigos y todos los documentos del Congreso de Estados Unidos", agregó Nadler, citado por Reuters.

Los demócratas argumentan que Trump debería ser condenado por dos artículos aprobados por la Cámara baja el mes pasado -abuso de poder y obstrucción del Congreso-, por presionar a Ucrania para que investigara a su rival demócrata Joe Biden el año pasado y posteriormente impedir una investigación legislativa sobre el asunto.

"Su conducta no pone a Estados Unidos primero. Lo primero es Donald Trump", dijo Nadler, en referencia al eslogan de campaña del republicano para llegar a la Casa Blanca.

Los demócratas han tratado de poner las pruebas en perspectiva, y alegan que fue Trump quien incurrió en abuso de poder, y no el ex vicepresidente Joe Biden dijo la representante Sylvia García, de Texas. "No hay evidencia, nada, nada" que sugiera que Biden hizo algo indebido en sus tratos con Ucrania, dijo el exjuez a la agencia AP.



Los fiscales demócratas argumentaron en el juicio de juicio político que Trump buscó una investigación política de Biden en Ucrania para su propio beneficio, para influir en las elecciones de 2020 a su favor.

“No había base para la investigación que el presidente estaba persiguiendo y presionando. Ninguna. Lo hacía solo para su propio beneficio político”, declaró García.



En el juicio en el Senado la Cámara acusa a Trump de abusar de su oficina al pedirle a Ucrania que investigara a su rival político, Biden, mientras él retenía la ayuda militar crucial. También lo acusan de obstruir al Congreso, al negarse a entregar documentos o permitir que los funcionarios testifiquen en la investigación de la Cámara.

El desafío de los demócratas es fuerte, ya que intentan convencer no solo a los senadores más reacios, sino a un público estadounidense dividido sobre su parecer acerca del presidente republicano en un año electoral.