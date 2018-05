EE.UU. busca apoyo aliado para presionar a Irán a conversaciones

Estados Unidos busca apoyo de los aliados para obligar a Irán a entablar nuevas negociaciones sobre su desarrollo de armas nucleares y avances militares en Medio Oriente después de la retirada del presidente Donald Trump del pacto internacional de 2015 que restringe el programa nuclear de Teherán.

El secretario de Estado Mike Pompeo planea sostener conversaciones con aliados en Europa, Medio Oriente y Asia en un esfuerzo por ganar su apoyo para presionar a Irán a conversar, informó Reuters el jueves.

Un día antes, el secretario de Defensa Jim Mattis dijo en una audiencia en el Congreso que EE.UU. "Seguirá trabajando junto a nuestros aliados y socios para garantizar que Irán nunca pueda adquirir un arma nuclear y que trabajará con otros para abordar el alcance de la influencia maligna de Irán".

Estados Unidos, según un alto funcionario del Departamento de Estado, ya inició conversaciones con Gran Bretaña, Francia y Alemania, otros tres signatarios del acuerdo nuclear con Irán que presionaron infructuosamente a Trump para mantener al gobierno estadounidense en el acuerdo, así como Japón, Irak e Israel.

"Habrá un esfuerzo para salir a nivel mundial y hablar con nuestros socios de todo el mundo que comparten nuestros intereses", dijo el funcionario a Reuters. "Esa es la primera etapa. La composición de lo que sucede cuando nos sentemos con los iraníes tiene varias etapas".

El funcionario dijo que el foco de las conversaciones es aumentar la presión sobre Irán "de una manera constructiva y propicia para llevarlos a la mesa de negociaciones".

Trump prometió en breve reimponer las sanciones económicas contra Irán que finalizaron en 2015 cuando Irán acordó restringir su programa nuclear y endurecerlas con la esperanza de forzar a Irán a nuevas conversaciones. Las sanciones anteriores habían obstaculizado la economía iraní, y las sanciones renovadas podrían plantear más problemas.

"Irán regresará y dirá: 'No queremos negociar'", dijo Trump el miércoles. "Y, por supuesto, van a decir eso. Y si yo estuviera en su posición, diría eso, también, durante los primeros meses: 'No vamos a negociar'".

"Pero negociarán, o algo sucederá", dijo Trump. "Y con suerte ese no será el caso".

El líder de EE.UU. agregó que si Irán reinicia su trabajo en armamento nuclear, habría una "consecuencia muy grave".

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump, dijo en un artículo de opinión en The Washington Post que Estados Unidos cree que el acuerdo con Irán es un fracaso porque Teherán, con las sanciones levantadas, usó la bonanza económica para crear un caos militar en Oriente Medio en lugar de mejorar la difícil situación de su gente.

"En lugar de centrarse en comportarse de manera responsable, Teherán ha invertido miles de millones de dólares en aventuras militares en el extranjero, diseminando un arco de muerte y destrucción en todo el Medio Oriente desde Yemen a Siria", dijo Bolton.

"Mientras tanto, el pueblo iraní ha sufrido en su país a causa de una moneda que se desploma, una inflación creciente, salarios estancados y una espiral de crisis ambiental".Bolton dijo que Trump "ha estado dispuesto a tomar acciones no convencionales para impulsar el favor de Estados Unidos. El acuerdo con Irán no es una trampa ineludible, es simplemente un trato inadecuado que no podría resistir un serio escrutinio".